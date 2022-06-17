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日月潭漁筏疑違規載客 南投縣府：最高可罰10萬

中央社／ 南投縣17日電

日月潭疑有漁筏違規載客，南投縣政府表示，漁筏限供漁業用途，不得有載客、住宿餐飲等營利行為，違者可依南投縣漁筏監理自治條例第23條處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

日月潭傳疑似漁筏違規載客，有民眾拍下一艘漁筏從碼頭搭載7、8人駛往湖中，這群人除不像釣客，更沒穿救生衣，由於日月潭水庫依據不同業務，歸屬交通部觀光局日月潭國家風景區管理處、台灣電力公司、南投縣政府管轄，相關單位表示將會同警方聯合稽查。

對於漁筏疑似違規載客營利，南投縣農業處副處長林美珠今天接受媒體聯訪表示，由於無法辨識這艘漁筏的牌照，因此，很難舉證當事人違規行為，縣府有制定南投縣漁筏監理自治條例，禁止漁筏有載運客貨、水上住宿餐飲等營利行為，漁筏應限供漁業用途。

林美珠指出，漁筏不得有載客、住宿餐飲等營利行為，違者可依南投縣漁筏監理自治條例第23條，處3萬元至10萬元罰鍰，並得限期改善，逾期不改善者，得按次連續處罰，且漁筏未提供救生衣，呼籲遊客勿搭乘，以保障自身安全。

據了解，由於違規漁筏牌照不易被拍到，難確認行為人，若民眾提供檢舉影片，也難以影像內容直接開罰，若民眾發現當下打電話檢舉，相關單位因人力不足難派員立即到場查處，由於人贓俱獲難度高，縣府於民國101年發布漁筏自治條例至今尚未成功開罰。

南投縣農 日月潭 林美珠

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