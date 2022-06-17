年底選舉民代跑攤 3招快速分辨喪禮往生者是否確診
距離年底九合一選舉不到半年，即使國內疫情仍在高原期盤旋，民意代表還是要跑選民喪禮爭取家屬的選票。為加強自我保護，民代及服務處人員歸納出三種辨識方法，判斷往生者是否可能染疫病逝，火化後辦告別式，若全部符合就「速拜速離」，絕不遲疑。
中央流行疫情指揮中心公布今年元月迄今的全國最新數據，確診人數310萬7297人，輕症309萬5359人，占99.62%，中、輕症分占0.23%和0.15%，中重症1萬1938人，內含死亡人數4015人。
彰化縣年底是五合一選舉，無論要不要競選和尋求連任，民意代表都要跑「紅白帖」，一人一生只有一次喪禮，如能到場致意將搏得家屬好感，因此民代和服務處人員都要排行程拈香。時值疫情嚴峻，參加公奠典禮的民代、民代服務處主任和專員人數，往往比往生者到場的親友還多。
溪湖區一名民代服務處主任指出，為保護自己和競選團隊，同政黨、同一選區或同派系的民代組成Line群組，會主動PO訊息通知群組好友，某往生者可能確診病逝，這是最直接有效的辨識辨法。
「人死為大，民眾不會別出心裁改變喪禮流程。」民代服務處主任表示，第二種辨識法是看訃文，按台灣傳統宗教喪禮流程，家屬會在喪宅設小禮堂，後面放冰櫃，小禮堂供親友弔唁上香，告別式當天先家祭、後公奠，隨即發引台中市或南投火化，如果訃文沒隨即發引火化，極有可能確診新冠肺炎，病逝後24小時內火化。
第三種辨識法是訃文寫公奠、也寫發引火化，民代和民代服務處人員到場弔唁時卻看到喪宅沒放冰櫃，有小靈堂卻桌子放著神主牌、骨灰罎，代表往生者已快速火化，等到家祭、公奠之後再把骨灰罎進塔安奉。
鄉間民居疏散，環境空曠，中高齡民眾有時沒強烈必戴口罩的意識，民代和服務處人員也會從這方面辨識，如果「口罩戴緊緊」，不是看到賓客出現才連忙戴上，透露「喪家的往生者可能確診或家人是密切接觸者」，民代和服務處人員也會提高防疫警覺。
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