田中火燒市將拆除 BOT市場結合長照新大樓引地方反彈

彰化縣田中鎮第一零售市場被審計處判定為危樓需拆除，田中鎮公所向中央及縣府爭取經費重建綜合大樓，是結合市場與長照的社福大樓，但地方卻有反彈，田中鎮長洪麗娜說，此案總經費最高達5億元，位於市中心的長照和日照中心可讓長輩就近利用，將會再舉辦第二次公聽會，加強與地方溝通。

田中鎮第一零售市場已有41年建齡，因曾發生火災被稱為「火燒市」，又歷經九二一地震，還曾有老人家發生意外死亡案，整幢大樓閒置多年，只有一樓少數攤商經營，但去年審計處也將市場判定為危樓，要公所拆除，公所今年協調10個攤商遷移後，2月已圍起大樓，等待拆除重建。

公所最近也舉辦地方公聽會，但卻遭反對，縣議員蕭淑芬說，第一零售市場重建大樓卻規劃住宿型的長照中心，但一旁就是媽祖廟乾德宮，平常會有廟會、誦經等活動，會干擾到需要安寧的長者，且市區救護車出入也不便，要建日照中心可考慮去非市區的高鐵特定區等。

蕭淑芬說，市中心的大樓除了做市場用，也可規劃文康中心、活動中心、圖書館等，讓效益發揮到最大，而且原本鎮代會有監督權，現在採BOT案，50年到70年間無償提供給人用，也沒事先溝通。

田中鎮代會主席蕭飛龍說，他們不是反對建設，但鎮代會原本對第一零售市場有監督權，現在公所和縣府卻依促參法重建，完全沒問代表會任何意見，讓人難以接受。

原第一零售市場地坪約600坪，計劃興建地下一樓停車場、地上7樓的多功能型的長照暨市場大樓，一、二樓仍做為市場，3到6樓為住宿型的長照機構，7樓是日照中心、復健中心。

洪麗娜說，多功能的市場和長照大樓在其他縣市已有成功案例，在市中心的社福大樓有日照和復健中心功能，方便長輩就近利用，設住宿型的長照機構也是方便在外地工作的子女無後顧之憂，如果是健康狀況不佳的長輩就會到醫院，而不是在長照機構。