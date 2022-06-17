中市議員賴義鍠妻遺愛人間 贈中市消防局百萬救護物資
台中市議員賴義鍠的妻子廖麗華日前辭世，賴義鍠有感於台中市消防局長期執行緊急救護勤務辛勞，各式救護器材消耗量大，秉持妻子關懷社會的精神，在今天妻子公祭捐出價值百萬元的AED電擊貼片、防護衣等緊急救護物資，由消防局長曾進財代表受贈，市長盧秀燕也出席頒獎褒揚。
市議員賴義鍠妻子廖麗華女士舉行公祭典禮，由賴義鍠代表捐贈價值百萬元的緊急救護物資給台中市消防局。
消防局表示，廖麗華女士含辛茹苦，養兒育女，堅毅勤儉，堪為母儀典範。此次賴議員發揮妻子遺愛人間、回饋社會的心意，捐贈AED電擊貼片、防護衣及攜帶式氧氣組，能幫助更多急需救護的市民。
消防局補充，這次受贈的救護設備中，AED電擊貼片是搭配自動電擊去顫器使用，針對心肺功能停止病患進行電擊及心肺復甦術搶救的消耗性用品；防護衣為現行防疫救護案件使用量最大的一次性使用消耗品。
據統計，今年度截至5月份，有使用AED救護貼片的救護案件計有1千件，成功救回到院前心肺功能停止（OHCA）並順利康復出院者共有53人，深獲各界讚揚與肯定。
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