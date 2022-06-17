東大溪魚群暴斃是這原因 與上游灌溉溝渠有關

6月初大雨，台中市西屯區東大溪出現大量魚屍，議員質疑是否有不肖業者偷排汙水，要求徹查。環保局長陳宏益說，上游灌排溝渠廟前圳，因應豪雨關閉上游取水門，導致溝渠中魚群因沒水或水量過低暴斃，雨後上游取水門開啟，大量魚屍沖入下游東大溪。另，查獲1家食品業者與1餐飲業者違規偷排油汙廢水，各罰3萬元。

連日梅雨季，本月11日，台中市議員楊正中發現東大溪魚群莫名暴斃、散發惡臭，淺水區有油漬漂浮，造成溪水生態失衡。當日環保局派員勘查、檢測水質，發現水質狀況除溶氧量偏低，並無異常。

環保局邀集農田水利署台中管理處現勘，工作站人員證實本月8日至11日，依規關閉上游筏子溪旁廟前圳的取水門、開啟下游排水門，因為4天的灌渠沒有上游水源流入，造成生態基流量不足，溝渠中沒水或水量過低導致魚群擱淺死亡。

陳宏益解說，當豪大雨過後，上游取水門開啟引入水流，將上游灌溉溝渠內的魚屍沖入下游東大溪，才會造成東大溪魚屍遍野。

有鑑於此，環保局與水利單位成立「東大溪通報平台」，研商豪大雨通報灌溉水門閘門調配機制，上游廟前圳取水門開啟前先巡視溝渠、清理魚屍，取水門開啟後暫時關閉下游排水門，避免箱涵暗溝魚屍流入下游東大溪，影響水質。

陳宏益指出，14日稽查查獲1家食品業者未設置油水分離器、1家餐飲業者雖有設置但未妥善保養，違規排放油污廢水，依水汙法各開罰3萬元，加以輔導。

另，上月惠來溪水色有異狀，環保局查獲上游一家混凝土業者偷排汙水，撤銷該廠許可證，輔導設立汙水設施，依規開罰。

環保局呼籲，民眾若有發現水色異常或事業偷排廢水，可撥打環保局報案專線，電話：04-23280380、免付費專線0800-066666通報，環保局人員將儘速前往查處。