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頭家厝車站聯外要道狹窄 中市府砸千萬改善明年3月完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中潭子中山路1段386巷旁溝渠，中市建設局將新建箱涵，可做道路行車使用，路幅可拓寬至11.5公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中潭子中山路1段386巷旁溝渠，中市建設局將新建箱涵，可做道路行車使用，路幅可拓寬至11.5公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中頭家厝車站聯外道路、中山路1段386巷路幅狹窄，上下班時段常阻塞，許多通勤族抱怨趕不上火車，中市府建設局預計斥資2240萬元，將巷道拓寬至11.5公尺，提升道路安全及排水設施，預計10月底施工、明年3月完工。

立委楊瓊瓔、中市議員賴朝國今早邀集中市府建設局、農水署台中管理處等相關單位到場會勘；市議員賴朝國表示，中山路1段386巷往東銜接頭家厝車站，往西接台3線中山路，作為要道目前路寬確實狹窄，會車不易，若透過都市計畫通盤檢討，規畫為10米計畫道路，需徵收私人土地及拆除部分建物，較易引發民怨且曠日費時。

中市建設局長陳大田表示，中山路1段386巷自鐵路高架至中山路，長度約140公尺，沿線為密集住宅區，亦是重要替代道路，因道路狹小產生交通瓶頸，加上右側灌溉溝三分埔分線，原有砌石護岸部分龜裂破損，排水斷面束縮，恐造成淹水狀況。

經市府會同楊瓊瓔委員及賴朝國議員，多次向農水署台中管理處溝通協調，利用既有道路旁的灌溉溝加蓋拓寬，配合新設箱涵加大排水斷面，改善當地交通，同時解決既有灌溉溝護岸老舊及淹水問題。

陳大田提到，工程完成後，將改善原有砌石護岸部分龜裂破損狀況，新建箱涵平均寬5.3公尺、深3.5公尺、長度140 公尺，可做為道路行車使用，原道路寬度可由6.5公尺拓寬至11.5公尺。

施工期間尚須配合既有灌溉需求配合施工，及協調既有電桿及路燈遷移或下地，讓道路通行更加順暢，工程經費初估2240萬元，預計規畫於今年10月底動工，明年3月完工，盼能成為鄰近社區往來的便利道路。

立委楊瓊瓔指出，三分埔分線灌溉溝渠砌石護岸老舊，已超過30年未改善，部分護岸遭水流沖刷掏空損壞。感謝農水署台中管理處，同意溝渠施做新建箱涵做為道路行車使用，並同步改善龜裂破損的砌石護岸，不影響原有排洪設計，通水斷面可擴大至18.55立方公尺。

中市建設局長陳大田表示，中山路1段386巷改善工程經費初估2240萬元，計畫10月底動工，明年3月完工。圖／楊瓊瓔服務處提供
中市建設局長陳大田表示，中山路1段386巷改善工程經費初估2240萬元，計畫10月底動工，明年3月完工。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中潭子中山路1段386巷旁溝渠砌石護岸部分龜裂破損，排水斷面束縮，恐造成淹水狀況。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中潭子中山路1段386巷旁溝渠砌石護岸部分龜裂破損，排水斷面束縮，恐造成淹水狀況。圖／楊瓊瓔服務處提供

護岸 楊瓊瓔 淹水

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