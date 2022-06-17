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綠能中心引發竹山人反彈 蔡培慧：南投縣府太躁進

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府宣布興建綠能永續中心，竹山鎮民在預定地掛布條抗議。圖／竹山鎮公所提供
南投縣政府宣布興建綠能永續中心，竹山鎮民在預定地掛布條抗議。圖／竹山鎮公所提供

南投縣政府規畫「南投綠能永續中心」，引發竹山鎮民反彈。民進黨南投縣長參選人蔡培慧說，她2月就提出垃圾製成燃料棒發電，讓垃圾變成黃金，南投縣政府肯採納她的建議值得肯定，這也是對的方向，但縣府推動「太躁進」，應加強溝通，化解民眾疑慮。

南投縣議會今天三讀會，竹山地區縣議員蔡孟娥、游顥都對綠能永續中心相當關切。蔡孟娥說，竹山鎮為盆地空汙又嚴重，現在又將「垃圾場」設在這裡，竹山鎮民怎麼辦？環保局公聽會只通知十幾個單位，不足以代表全體竹山鎮民，如果居民反對，縣府是否會執意推動？

環保局長李易書說，縣府召開公聽會會向居民說明綠能中心構想、興建期程，後續也會繼續召開公聽會，如果竹山民眾反對，也會檢討設置地點，不會蠻幹。綠能中心只是分選垃圾不會焚燒，過程以密閉車輛運送，不會進入竹山市區，這是新的垃圾處理技術，希望以最環保方式，解決南投垃圾堆積問題。希望竹山民眾29日能參加公聽會，表達意見。

蔡培慧2月曾提出，參考花蓮縣台泥處理廢棄物，用千度高溫快速熔解垃圾後，再急速降溫製成燃料棒循環再發電，生產的綠能可發展實業，讓垃圾變黃金。

蔡培慧說，她很高興縣府能聽取她的建議，這是對的方向。但縣府推動這項政策「太躁進」，引起竹山鄉親緊張，應加強溝通說明，讓民眾瞭解綠能中心內容，居民也質疑縣府急於推動綠能中心，是否已有「合作廠商」，縣府也應說清楚，化解疑慮。

她對設置地點無特定看法，但認為選址應有三原則，一選在非住宅區、二交通便利、三充分的溝通說明。

南投縣垃圾堆積超過20萬公噸，縣府規畫設置綠能永續中心，引發竹山鎮民反彈。圖／南投縣政府提供
南投縣垃圾堆積超過20萬公噸，縣府規畫設置綠能永續中心，引發竹山鎮民反彈。圖／南投縣政府提供

南投 蔡培慧 民進黨

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