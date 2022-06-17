疫情無距離 中市行動書車翻山越嶺照 入選世界櫥窗

疫情讓民眾守在家，台中市行動圖書車翻山越嶺，將滿車好書送到偏鄉與迷你學校，孩子飽覽書籍。中市圖書館以「跑酷行動圖書車來了」主題照片，入選美國圖書館協會（ALA）2022年「世界圖書館的最佳實踐」照片櫥窗，展現後疫情時代的智慧閱讀服務。

中市圖書館館長張曉玲指出，後疫情時代，民眾雖然來圖書館次數減少，但圖書借閱量卻增加，以往單次借5、6本，現在一次借閱2、30本，甚至申請「家庭卡」的人數較去年增加一成五，單次最多可借閱60本好書，今年4月更比去年同期成長七成五，整體借書量未受疫情影響，反而提升。

為照顧中市山海地區的偏鄉學校，台中市行動圖書車翻山越嶺，橫越中橫便道，往返5、6小時車程，將滿車好書送到和平區梨山國中小與平等國小校園，當鷗翼打開，孩子見到繪本的欣喜，張曉鈴笑說，「孩子的眼睛都在發亮」。

「書車來了！」行動圖書車也到太平區黃竹國小傳書香，全校學生僅12位的迷你小學，學生坐在椅上，豎起耳朵仔細聽館員說故事，每月中市圖安排1至4趟車次，享有與市區一樣的閱讀資源。

文化局表示，美國圖書館協會今年以「全球圖書館在後疫情世界中發揮領導作用」為主題，向全球圖書館徵集照片，台中市以「跑酷行動圖書車來了」入選，展現Covid-19疫情期間，行動圖書車滿載著適合學童的圖書進入校園，結合說故事等閱讀活動，讓學童們在疫情期間閱讀不中斷。

張曉玲指出，受疫情影響，市立圖書館推出許多暖心服務方案，包括書香便利送書箱寄送到府、因應遠距教學外借平板電腦給需要的學子，以及APP手機借書低接觸等。