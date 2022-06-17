植物成長環境監測系統 助農民達節能農場管理目標

弘光科技大學智慧科技應用系，師生研發智慧無線低功耗可可植物成長環境監測系統，監測系統可24小時監測園區土壤溫度、濕度、酸鹼值等，協助農民達到節能農場管理目標。

弘光科大今天透過新聞稿表示，智慧科技應用系師生使用智慧科技跨領域將物聯網技術應用於農業種植管理上，設計研發一套智慧無線低功耗可可植物成長環境監測系統，獲科技部計畫經費補助。

資工系專任助理教授陳富國指出，去年8月開始研發該套監測系統，團隊在可可園區使用LoRa無線網路技術建立全園區的無線網路，在可可樹附近埋設土壤感測器，監測土壤濕度、溫度與酸鹼度，園區所有的感測器的讀值經由數據閘道器，將土壤各項量測數據回傳到中心伺服器，建立起未來大數據分析的基礎。

陳富國表示，未來可複製研究成果在全國各地可可園，建立一套完整的可可履歷溯源系統，將傳統農業帶提升至「智慧農業 4.0」，建立可可農業的智慧生產與數位服務能量。

他說，該監測系統不僅減少人力管理，還能全年24小時無休運作。系統紀錄下每筆數值，運算出最適合可可樹生長的環境，若環境突然發生異常，會發出警訊告知管理人。未來可擴大在每種農作物的種植管理上，協助農業走向智慧高效管理時代。

參與團隊研究的工程師張承鈞說明，目前在園區內放置了3組土壤感測器，隨時監測可可園區各項土壤讀值。該套監測系統設有太陽能充電與蓄電池模組，在不充電的情況下，感測器能持續至少半年運轉，園區管理人員說，這樣的系統對園區管理有很大的幫助。