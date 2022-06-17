屏東高樹中下芋量增價跌 周春米協調合作社收購

屏東高樹鄉芋頭進入盛產期，受到極端氣候影響，產期重疊、中下芋數量倍增，導致價格下跌滯銷，民進黨立委周春米協調在地合作社收購，協請農政單位研議補助方案。

立委周春米今天透過新聞稿指出，原本高樹鄉與台中大甲區芋頭產季互補，但今年因極端氣候不僅讓兩地產季重疊，更導致次級品的中下芋居多，造成高樹鄉的芋頭價格跌落、滯銷，為避免造成農民血本無歸，因此協調上品合作社，以高於市場最低價格，直接向芋頭農民收購中下芋。

上品合作社業者楊登凱表示，現在中下芋銷往台北果菜市場價格，1台斤約8元，扣除集運成本，農民實收約350元，這次以1台斤10元，1袋500元的價格收購中下芋，讓農民不會血本無歸。

周春米表示，感謝上品合作社願意站出來，用高於市場行情的價格收購中下芋，目前也與相關農政單位達成初步共識，規劃以保價收購製成加工品的方式，協助農民渡過難關。