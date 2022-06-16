印度導演來台拍「孝女白琴」 跨國合作9成台中取景

由印度籍導演Suman SEN執導《悲傷是一條乾枯的河》(Cry Me a River)，敘述台灣傳統孝女白琴因職業與生活狀態失衡的故事。本周一(13日)在台中沙鹿休閒景館步道舉辦開鏡儀式，曾獲台北電影節最佳女主角獎的女主角李亦捷、男主角初孟軒領銜演出。新聞局長鄭照新贈送台中伴手禮，預祝這部高達9成場景在台中取景的短片，能在國際影壇發光發亮，讓世界看見台中之美。

曾以短片《The Silent Echo》入圍多項國際知名影展，並在英國Raindance Film Festival獲得最佳影片殊榮的印度籍導演Suman SEN表示，《悲傷是一條乾枯的河》為保有台灣專業哭喪者故事的真實感，自構思開始，便希望本片在台灣拍攝，從人物、環境乃至社會文化，都必須是專屬台灣的故事。

Suman SEN說，台中是他萬中選一的城市，台中的色調、質感與城市特質，非常符合這部電影的需求與想像，期待從台中影像中淬煉出台灣的獨有意象，讓國際社會更進一步認識台灣。

鄭照新指出，《悲傷是一條乾枯的河》9成以上在台中拍攝，顯見台中已成為劇組拍攝的首選城市之一，且劇組相中素有台版迷你萬里長城之稱的台中沙鹿休閒景觀步道做為開鏡場景，期待導演日後再來台中拍片，將台中的特色景觀場景呈現在國際面前，彰顯台灣獨特的社會人文魅力。

新聞局說明，《悲傷是一條乾枯的河》獲得台中市政府新聞局拍片取景補助，並由台中市影視發展基金會全力協拍，故事敘述台灣傳統孝女白琴因職業與生活狀態的失衡，在喪禮上陷入極端的情緒失調，女主角從忘記如何「笑」的女人，想盡辦法找回「笑」的感覺。