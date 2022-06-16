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台中捷運藍線環評初審今通過 交通局盼早日開工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天下午，台中捷運藍線通過行政院環保署環境影響評估專案小組的初審會議。圖／台中市交通局提供
今天下午，台中捷運藍線通過行政院環保署環境影響評估專案小組的初審會議。圖／台中市交通局提供

台中捷運藍線今(16日)通過環評初審，台中市交通局長葉昭甫表示，捷運藍線環境影響說明書已通過專案小組初審會議，有關委員建議，工區裸露面積可行性、石虎棲地人工確認穿越及增設紅外線自動相機等事宜，市府將再補足說明，期盼「早日開工、早日完工通車」。

今日下午，行政院環保署召開環境影響評估專案小組第3次初審會議，針對今年3月，環評小組初審會議所提建議，包含：考量地震頻頻發生，強化捷運藍線耐震韌性功能設計、增加工程災害評估說明及補充施工營運期間的空氣污染與噪音震動等防治作為說明等，交通局透過視訊會議詳細說明後，獲委員肯定並通過初審會議，繼續送環評大會審查。

葉昭甫表示，感謝環評委員對於捷運藍線嚴謹審查與充分溝通，有關專案小組初審會議中委員建議，工區裸露面積可行性、石虎棲地人工確認穿越、增設紅外線自動相機、檢核植栽補植計畫適宜性等事項，將依委員意見補足相關說明，以順利通過環評大會審查。

交通局指出，台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井後，以地下型式續往東並沿台灣大道至台中車站附近，高架段長約10.3公里，地下段長約14.48公里，沿線共設8座高架車站、12座地下車站及1處機廠，並與捷運綠線交會形成十字路網，使台中交通更加順暢。

交通局表示，台中捷運藍線建設計畫跨多方專業領域，廣納民眾需求與區域發展，是市民期待許久的重大建設，因應人力物料上漲趨勢，發包工程不易，會盡速爭取行政院核定捷運藍線，早日開工，盡快完工通車，創造中央、地方、民眾三贏局面。

台中捷運 環評 行政院 石虎

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