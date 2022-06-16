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造福學弟妹 彰化偏鄉小校畢業生捐畢旅基金買課桌椅
COVID-19疫情依然嚴峻，各級學校暫停實體教學課程也取消畢業旅行，彰化縣香田國小11名畢業生捐出籌措6年的畢旅經費1萬多元，請學校購買課桌椅送給學弟妹使用，讓師長感動不已。
位在二林鎮的香田國小如果加上畢業生，一共有66名學生。學校辦理食農教育課程，學童多次在鎮公所等鎮內機關社團舉辦的活動設攤義賣香田米與豆皮壽司，畢業班六年甲班11名畢業生累積班費1萬多元，因疫情無法順利成行，就決定把這經費捐給學校購買課桌椅送給學弟妹。
畢業班周姓學童表示，感謝香田國小老師傳授知識，也教他們從擺攤義買豆皮壽司和香田米學到行銷技巧，本來想用賺來的錢當作畢旅基金，沒想到疫情還是很嚴重而無法成行，不如捐給學校購買課桌椅，學弟妹有全新課桌椅可使用，讓畢旅基金變得有意義。畢業班謝姓學童也說，雖然賣豆皮壽司很辛苦，但旅費基金當作送給學弟妹的禮物，他很有成就感。
物價上漲及學生人數增加，香田國小申請彰化縣課桌椅補助計畫經費不夠用，今收到六甲畢業生捐出畢業旅費基金，校方相當感動。香田國小校長鄭培華表示，六甲學生的行動證明香田國小教導出來的孩子懂得感恩回報，願意付出，學校會讓在校生知道這值事，永傳流傳今年六甲畢業生的這份大愛。
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