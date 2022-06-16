快訊

央行升息半碼 政院：3類貸款「全額補貼」

逆子縱火燒死8家人 長媳妹妹崩潰痛喊：會判他死刑嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

造福學弟妹 彰化偏鄉小校畢業生捐畢旅基金買課桌椅

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣香田國小六年甲班11名畢業生去不成畢業旅行，捐出畢旅基金給學校添購課桌椅，校長鄭培華代表接受小朋友的大愛。圖／香田國小提供
彰化縣香田國小六年甲班11名畢業生去不成畢業旅行，捐出畢旅基金給學校添購課桌椅，校長鄭培華代表接受小朋友的大愛。圖／香田國小提供

COVID-19疫情依然嚴峻，各級學校暫停實體教學課程也取消畢業旅行，彰化縣香田國小11名畢業生捐出籌措6年的畢旅經費1萬多元，請學校購買課桌椅送給學弟妹使用，讓師長感動不已。

位在二林鎮的香田國小如果加上畢業生，一共有66名學生。學校辦理食農教育課程，學童多次在鎮公所等鎮內機關社團舉辦的活動設攤義賣香田米與豆皮壽司，畢業班六年甲班11名畢業生累積班費1萬多元，因疫情無法順利成行，就決定把這經費捐給學校購買課桌椅送給學弟妹。

畢業班周姓學童表示，感謝香田國小老師傳授知識，也教他們從擺攤義買豆皮壽司和香田米學到行銷技巧，本來想用賺來的錢當作畢旅基金，沒想到疫情還是很嚴重而無法成行，不如捐給學校購買課桌椅，學弟妹有全新課桌椅可使用，讓畢旅基金變得有意義。畢業班謝姓學童也說，雖然賣豆皮壽司很辛苦，但旅費基金當作送給學弟妹的禮物，他很有成就感。

物價上漲及學生人數增加，香田國小申請彰化縣課桌椅補助計畫經費不夠用，今收到六甲畢業生捐出畢業旅費基金，校方相當感動。香田國小校長鄭培華表示，六甲學生的行動證明香田國小教導出來的孩子懂得感恩回報，願意付出，學校會讓在校生知道這值事，永傳流傳今年六甲畢業生的這份大愛。

彰化縣香田國小六年甲班11名畢業生去不成畢業旅行，捐出畢旅基金給學校添購課桌椅。圖／香田國小提供
彰化縣香田國小六年甲班11名畢業生去不成畢業旅行，捐出畢旅基金給學校添購課桌椅。圖／香田國小提供
彰化縣香田國小六年甲班11名畢業生在學期間參加校外活動賣香田米和豆皮壽司籌措畢旅經費。圖／香田國小提供
彰化縣香田國小六年甲班11名畢業生在學期間參加校外活動賣香田米和豆皮壽司籌措畢旅經費。圖／香田國小提供

疫情 壽司 畢業旅行 旅費

延伸閱讀

警專今線上畢業典禮 721人特考後投入警察大軍行列

台東三仙國小「攀樹拿畢業證書」 畢業生：太棒了

獨／喜考上台大當天驚聞父癌末 中山女高畢業生恐放棄惹心疼

「考不上大學，才來端盤子」？國立大學畢業生爆哭

相關新聞

台中捷運藍線環評初審今通過 交通局盼早日開工

台中捷運藍線今(16日)通過環評初審，台中市交通局長葉昭甫表示，捷運藍線環境影響說明書已通過專案小組初審會議，有關委員建...

造福學弟妹 彰化偏鄉小校畢業生捐畢旅基金買課桌椅

COVID-19疫情依然嚴峻，各級學校暫停實體教學課程也取消畢業旅行，彰化縣香田國小11名畢業生捐出籌措6年的畢旅經費1...

竹山反對興建綠能中心 南投縣府將開公聽會爭取支持

南投縣政府宣布興建南投綠能永續中心，地點選在竹山鎮南雲交流道附近國有地，引起竹山鎮民反彈。南投縣環保局表示，綠能中心將引...

加速入場速度防堵車 武陵農場電子門票系統上線試營運

武陵農場櫻花今年提前盛開，上萬民眾利用春節連假，湧進農場賞花，造成車流回堵；武陵農場為減少塞車狀況發生，自行研發電子門票...

台中強化消防戰力 盧秀燕今視察太平消防分隊新廳舍

台中市長盧秀燕今視察消防局第三救災救護大隊太平分隊新建廳舍， 並慰勞因疫情嚴峻工作繁重的消防隊員。盧秀燕說，她重視防災救...

南投興建綠能永續中心 竹山痛批「要建設卻送垃圾」

南投縣政府昨天宣布將採BOT興建「南投綠能永續中心」，竹山鎮公所和當地民代、居民強烈反彈，批評縣府將綠能中心設在竹山是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。