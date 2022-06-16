竹山反對興建綠能中心 南投縣府將開公聽會爭取支持

南投縣政府宣布興建南投綠能永續中心，地點選在竹山鎮南雲交流道附近國有地，引起竹山鎮民反彈。南投縣環保局表示，綠能中心將引進歐洲最新技術，全力降低可能的汙染和臭味，也不會有垃圾堆積問題，希望縣民支持，解決南投縣20年的垃圾處理問題。

針對竹山鎮公所質疑公聽會時間地點一變再變，環保局說，縣府決定公聽會日期後，聽到一些反對的聲音，為了爭取時間跟民眾溝通，延期至6月29日召開公聽會。縣府也感謝竹山鎮支持解決南投縣垃圾問題，竹山鎭民擔心的垃圾堆積問題，絕對不會發生。

縣府將引進歐洲最新技術，全力降低可能造成的汙染和臭味問題，並且回饋居民，以及與當地民眾組成監督小組，絕不影響竹山鎮民的生活與產業發展。

縣府強調，縣長林明溱堅持做正確的事情，絕對無關個人利益，有決心解決20年的垃圾問題，並且讓南投不再有垃圾問題，希望竹山鎮民和縣民一起支持南投縣設置自主處理設施。