台中強化消防戰力 盧秀燕今視察太平消防分隊新廳舍

台中市長盧秀燕今視察消防局第三救災救護大隊太平分隊新建廳舍， 並慰勞因疫情嚴峻工作繁重的消防隊員。盧秀燕說，她重視防災救護資源，今年單消防車預算擴編1.4億多元，是她上任前的3.5倍，讓消防員無後顧之憂守護城市。

盧秀燕今天視察太平消防分隊，並發放加菜金一萬元及慰問品，義勇消防總隊第三大隊顧問團長陳炎生加碼捐20萬元，並請市長轉為發給太平消防分隊作為加菜金。

盧秀燕指出，台中為全國第二大城市，以往消防車預算編列約4500萬元，她上任後預算提高逾億元，今年更以3.5倍增，編列達1億4650萬元，消防員個人裝備器材預算編列達7689萬元，是縣市合併以來10年最高，另3年多來增加245名消防人員，預計未來3年要再增員242人。

盧市長說明，太平區人口密集居台中第四，期許第三救災救護大隊太平消防分隊以全新設備、資源結合專業人力，守護太平區居民的生命財產安全。

消防局長曾進財說，部分消防分隊有廳舍老舊、空間不足，感謝中央及地方支持，爭取廳舍拆除重建，改善消防硬體設施。

消防局表示，太平分隊廳舍在1984年11月興建地上二層磚造建築物，隨著太平區人口遷移及發展，消防人員配置從5人增加至20多人，致原規劃空間不敷使用，且廳舍屋齡老舊達建築物使用年限，並經921地震影響，有拆除重建的需求，去年9月8日完工、今年1月14日進駐使用。