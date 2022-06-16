南投興建綠能永續中心 竹山痛批「要建設卻送垃圾」
南投縣政府昨天宣布將採BOT興建「南投綠能永續中心」，竹山鎮公所和當地民代、居民強烈反彈，批評縣府將綠能中心設在竹山是「要建設卻送垃圾」，堅決反對綠能永續中心設在竹山，影響居民生活品質。
竹山鎮長陳東睦下午帶領主管、民意代表，頭綁抗議布條，表達縣府將在竹山鎮興建綠能永續中心的不滿。陳東睦說，垃圾處理是全縣的頭痛問題，縣府要解決垃圾堆積問題，竹山鎮相當支持，但不代表縣府就可以把全縣垃圾都運來竹山。
「縣府說的綠能中心，就是垃圾處理廠」陳東睦強調，縣府規畫每天處理全縣360噸垃圾，竹山每日垃圾量僅20公噸，卻將全縣20萬噸垃圾，及每天新增360噸垃圾都送到竹山鎮，縣府怎麼不考慮送往垃圾量較多的鄉鎮，減少運費開銷？
竹山鎮20年來全縣清潔以及資源回收評比都名列前茅，這兩年更把回收價金回饋鄉親做環保袋、10元兌換券刺激鎮內經濟；縣府卻將綠能永續中心設在竹山，讓人不能認同；縣府即將召開公聽會，地點日期一改再改，感覺像要魚目混珠，瞞天過海。
陳東睦呼籲，希望縣府正視地方需求，不是為利益來決定竹山未來。對於垃圾問題，要根本解決還是要落實垃圾分類，希望縣府輔導各鄉鎮「自己垃圾自己處理」，而不是全部送到竹山。
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