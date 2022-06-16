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彰化企業家有愛心 捐贈稻草腐生菌助農民減少碳排放

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府示範無人機噴灑稻草腐化菌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府示範無人機噴灑稻草腐化菌。記者簡慧珍／攝影

全球逾135個國家宣示推動淨零排放，碳稅將成為不可避免的生產成本，全國創新創業總會長也是彰化子弟陳清港等企業家捐贈2萬6千包稻草腐化菌，透過縣政府轉贈農民使用，希望逐漸減少露天燃燒稻草，降低碳排放量，增加彰化縣稻米的競爭力。

縣政府選在陳清港的故鄉埤頭鄉，今天辦理無人機噴灑稻草腐化菌示範觀摩活動，縣長王惠美頒贈「功在農業」感謝木匾給陳清港、中華國際原生復育協會理事長林芮竹等企業家，表彰他們愛護鄉土和地球生態環境。

全國創新創業總會長陳清港是埤頭國小、埤頭國中的校友，因緣際會到北部打拚；他說，每次回家鄉的途中都發現空氣品質一年不如一年，空汙原因很多，包括農民習慣在收割後焚燒稻草，他一直想著能用什麼方式回故鄉，剛好認識中華國際原生復育協會，了解可以不用傳統方式處理稻草，所以邀集有相同想法的企業界朋友共襄盛舉。

陳清港又說，全國創新創業總會選擇西部彰化縣、東部花蓮縣使用稻草腐化菌，選定彰化縣的原因除了這是他的故鄉，另一重要因素彰化縣是台灣米倉，如果可行，能進一步影響到全國各地，根據WTO公布數據顯示，燃燒1公頃稻草會產生9公噸的二氧化碳，這次贊助活動把彰化縣及花蓮縣的施做面積加起來是1400公頃，換算等同300萬棵樹的一年碳吸收量，未來碳稅會算在商品生產成本，如能提前養成減少碳排的耕種習慣，將增加彰化縣稻米的競爭力。

依據農業處的資料，彰化第一期水稻種植面積約2萬7千公頃，二期稻作種植面積約2萬公頃，每公頃產生6000公斤稻草，全縣將有1萬5600公噸稻草，每燃燒1噸稻草約產生1.5噸二氧化碳，今天收到捐贈2萬6000包稻草腐化菌可用在2600公頃稻田，不僅減少碳排放23400公噸，運用腐化菌把稻草變成有機肥增加水稻的肥分，可在下次收成增加10%的產量。

彰化縣長王惠美頒贈獎座給全國創新創業總會長陳清港（右）、中華國際原生復育協會理事長林芮竹（左），感謝他們號召企業家捐贈稻草腐化菌造福彰化農業。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美頒贈獎座給全國創新創業總會長陳清港（右）、中華國際原生復育協會理事長林芮竹（左），感謝他們號召企業家捐贈稻草腐化菌造福彰化農業。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今到埤頭鄉示範推廣噴灑稻草腐化菌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今到埤頭鄉示範推廣噴灑稻草腐化菌。記者簡慧珍／攝影

創業 稻米 碳排放

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