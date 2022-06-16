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集集鎮自行車道老舊破損 縣府將改善再創小鎮觀光熱潮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱會勘集集鎮自行車道，針對路面老舊將施工改善，希望吸引遊客體驗單車慢遊。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱會勘集集鎮自行車道，針對路面老舊將施工改善，希望吸引遊客體驗單車慢遊。圖／南投縣政府提供

南投縣長林明溱今天會勘集集鎮八通關古道旁攔河堰附近自行車道等4處改善工程，林明溱聽取居民意見後，認為確有改善必要，要求觀光處及工務處盡快發包改善，提升道路品質，維護民眾用路安全。

集集鎮八通關古道上的三級古蹟「開闢鴻荒」，是集集觀光重點。林明溱說，他擔任集集鎮長期間大力推廣自行車旅遊，帶動集集小鎮單車慢遊風潮。自行車道沿線風光明媚，但車道年久失修，加上疫情衝擊，觀光衰退令人遺憾。

自行車道目前由集集鎮公所維護管理，車道龜裂破損，影響遊客騎單車的安全，為促進觀光，觀光處風景區管理所會盡快發包改善，希望重新吸引遊客，再創小鎮觀光熱潮。

集集鎮環山段120地號農路連接公墓，目前為泥石路面，掃墓相當不便，在徵得地主同意下，縣府會盡快改善路面；柴橋頭段北勢坑小段農路目前擋土牆年久失修，每遇豪大雨便坍塌，工務處會儘快改善，經費約需98萬元；柴橋頭段北勢坑小段 531地號農路為泥石路面，遇雨泥濘難行，急需新設混凝土路面改善，工務處也會盡快發包，讓交通更安全便捷。

南投縣長林明溱會勘集集鎮自行車道，針對路面老舊將施工改善，希望吸引遊客體驗單車慢遊。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱會勘集集鎮自行車道，針對路面老舊將施工改善，希望吸引遊客體驗單車慢遊。圖／南投縣政府提供

集集 車道 自行車

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