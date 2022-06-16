海蛤死9成牡蠣無收成 彰化漁民要求再生能源兼顧漁權

彰化縣福興、芳苑兩鄉養殖牡蠣和海蛤的漁民，懷疑海上風機施工打樁造成養殖生物大量死亡，數日前到芳苑鄉新寶雷達站巷抗議，今天縣政府舉辦座談會，蚵農爭相抨擊開發再生能源的過程罔顧養蚵與「討小海」的漁民生計，縣政府要求陳情團體、漁會、再生能源開發商推派代表，建立調查監督和溝通的機制。

縣政府農業處在彰化縣養殖漁業發展協會會議室舉辦座談會，透過協會和縣政顧問林保玲居間聯繫，場內座無虛席，漁民發言踴躍，農業處長邱奕志提醒注意時間，發言內容不要重複，眾漁民紛紛說「我們要講的都不一樣」，接力發言逾一個半小時。

「問題出在淤泥太多。」芳苑鄉陳姓漁民等人表示，彰化縣海岸先開發工業區，現在開發離岸風場，改變潮間帶生態，導致牡犡收成一年不如一年，以前掛1串蚵繩（彰化縣採平掛式）可採一簍蚵，逐漸變成10、20串採一簍蚵，現在一片蚵田採不到一簍，風力發電廠商舉辦開發計畫說明會只邀請捕魚的漁民，漁業單位和漁會也只照顧有船的漁民，從未顧及蚵農和討小海（捕捉潮間帶生物）的漁民生計。

福興鄉粘姓養殖戶帶來一簍海蛤，痛訴離岸風機打樁攪動海沙，海潮帶來大量海沙造成他們在潮間帶放養的文蛤暴斃，今年育成率不到一成。漁民粘瑞豐說，離岸風機對沿海養殖影響鉅大，樹立位置應該往外海移，盡量遠離海岸。彰化縣養殖漁業發展協會理事長林濟民表示，政府和再生能源商應該落實回饋機制。

蚵農等陳情團體再三要求回饋金機制透明化。縣政府經濟暨綠能發展處人員表示，台電離岸風機一期已施做，40多萬回饋金用在芳苑鄉民健檢，其它再生能源商還沒完全動工，所以沒回饋金，縣政府會向中央反映分配比例。彰化區漁會秘書洪一平也說，不會因航道問題偏愛有船的漁民，區漁會一定會為蚵農等沿海養殖漁民發聲。

台電海域風電施工處副處長黃賢能、彰芳和西島的CIP彰化推動辦公室秘書長戴瑞文、沃旭公司人員都說，會把蚵農等人意見如實帶回研議。CIP和沃旭分別表明離岸風場距岸邊15公里、35至60公里；戴瑞文說，CIP去年7月到10月施工，因東西季風強勁停到今年6月復工，牡犡和文蛤的損失一事需要確實監測調查，以便找出損害的真正原因，再生能源商絕不推託責任。

今年芳苑鄉漢寶、新寶、永興、平和、王功五村的村辦公室，和福興鄉福寶、福興的村辦公室，彰化縣養殖漁業發展協會、彰化縣養殖協會等單位均派員參加，縣議員張國棟、陳一惇、吳淑娟、洪騰明和芳苑鄉代會主席洪松林、副主席陳禮模及多名鄉代都到場。