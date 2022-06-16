沒冷氣免談！3.5萬招不到人 農村靠「千歲團」來撐

「問了10個年輕人，有9個要有冷氣才要做！ 」目前正值農忙時期，農村卻面臨嚴重缺工問題，可是政府每月以約3萬5000元補助招募人力，卻招不到一半，彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，年輕人吃不了苦，造成農村人力斷層的「千歲團」現象，正是國安危機。

因為農業生產辛苦及所得偏低，年輕人投入農業生產的意願偏低，彰化縣政府農業處舉農委會補助彰化縣農會及芬園鄉農會開辦兼職人力團為例，今年共需求145人，結果只來了61人，造成目前實際從事農作者呈現「千歲團」現象，且依農委會的農保資料，投保的平均年齡為66歲，即可反映出「老農民」的現況。

芬園鄉目前一期稻作、荔枝、鳳梨等均陸續收成，但放眼望去，田間及果園幾乎都是老人家，鄉農會總幹事黃翊愷說，農村缺工一直很嚴重，農會今年招募由農委會補助每月約3萬5000元的50名技術團人力，並給予技術訓練，但他四處去問一些失業閒在家裡的年輕人，幾乎都先問「有沒有冷氣」，他們寧可到超商打工賺基本工資，也不願意在大熱天辛苦流汗，他只能搖搖頭走人。

縣府農業處指出，農忙時忙不過來，農閒卻沒事做，是農村招募人力最大的問題。以技術團人力招募為例 ，很多吃不了苦，往往待了一、二年就走人，有的則是來學成技術後，自行創業，因此年年都是招不滿。

引進移工一直被認為是解決農業缺工的途徑，彰化縣政府農業處指出，農委會核准彰化縣專案引進158名移工從事農業生產，卻因疫情受邊境管制影響，以及在台移工從製造業轉介到農業意願偏低，實際只有47人，仍是僧多粥少。黃翊愷也說，移工雖然比台灣勞工「好用」，但還要負擔住宿及管理，因此芬園農會就不考慮引進。

「攏找不到人工」，彰化縣花壇鄉李姓茉莉花農抱怨說，農忙只能找一些老人家來打工，但工作力及體力不足，職業災害的風險也大，但找不到人力下，還是只能充數，希望政府開放移工進口，投入農業，但前提要將薪資壓低，否則農業產值及利潤偏低下，請不起。