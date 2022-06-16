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警分局有荔枝樹 啟智協會學童採果樂留下難忘回憶
又到荔枝盛產季節。台中市豐原警分局內種有數棵荔枝樹，最近亦纍纍荔枝掛枝頭，警分局為回饋社會，於昨天警察節，邀請轄內啟智協會學童，到分局共享採荔枝的樂趣。
豐原警分局說，每至警察節前夕，都會有各式民間團體來慰勞警察單位，希望能回饋社會，見到分局內種植的荔枝樹結果累累，想到轄內有啟智學會學童，便邀請他們到分局共享採荔枝樂趣。
啟智學會共20位師生昨早9時抵達豐原警分局，荔枝樹高大，學童們幾乎都不敢攀爬，警方貼心準備梯子，並在一旁保護他們，讓他們能安心快樂的享受採果樂趣，副分局長何孟宗也與大家一起同樂；另秘書室主任蔡季芳，也帶領著師生一起帶動跳，為學童們留下珍貴回憶，直呼「我們曾經來分局跳舞採荔枝！」
豐原警分局長劉安杰說，感謝有這些慈善機構及善心人士，與警察共同來營造祥和的社會。所以請他們來分局，讓他們感受警察雖然嚴肅，但也是有溫馨的一面；社會的變遷，鐵漢也要柔情才能順應時代的潮流。
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