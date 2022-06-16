快訊

奔赴火場崩潰...新竹縱火大兒子隔離逃死劫 悲痛現身靈堂憔悴癱坐

不堪供應鏈瓶頸和債務 90高齡化妝品牌露華濃聲請破產

「3+4」旅館批無指引難管控 羅一鈞：陰性證明方式不限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情期推廣竹筍品牌助筍農 「潭子竹筍節」25日登場

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「2022潭子竹筍節」活動當天，除了主角竹筍外，還有許多在地農特產將一併展出。圖／台中市政府提供
「2022潭子竹筍節」活動當天，除了主角竹筍外，還有許多在地農特產將一併展出。圖／台中市政府提供

百工改業受疫情影響嚴重，農業更受衝擊，潭子區公所為推廣潭子優良竹筍，在中市府農業局輔導下，將於25日舉辦「2022潭子竹筍節」，民眾除了可體驗挖筍趣味外，活動現場更有行銷市集、摸彩，還有新田健行趣，鼓勵市民走出戶外，接觸大自然並體驗在地農產環境。

台中潭子竹筍種植面積約為280公頃，年收穫量約2800公噸。種植竹筍需土壤排水性好，氣候雨量豐富的地區，潭子區的風土氣候得天獨厚，生產的綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜、口感細緻，廣受歡迎。

潭子區公所為推廣潭子竹筍，25日將舉辦「2022潭子竹筍節」，昨舉辦活動記者會；中市農業局表示，今年以新田健行趣開場，規劃挖筍體驗，讓民眾了解竹筍生長環境、採收方式等農特產知識。

活動現場設有農產行銷市集，邀請在地青農、農會家政班員、在地社區發展協會，展售潭子特色農特產品與傳統料理，並有在地社區表演及宣傳大使潭寶、筍妞走秀。

農業局表示，除竹筍外，當地農友也種植稻米、馬鈴薯等多種作物，期望透過行銷活動的宣傳，讓大家認識更多潭子在地的農特產品，歡迎大家一起來度過充實、有趣的潭子竹筍節。

台中市潭子區公所為推廣在地竹筍，在中市府農業局輔導下，將於26日舉辦「2022潭子竹筍節」。圖／台中市政府提供
台中市潭子區公所為推廣在地竹筍，在中市府農業局輔導下，將於26日舉辦「2022潭子竹筍節」。圖／台中市政府提供

疫情 青農

延伸閱讀

影／雜草叢生這些人得「踩草前行」 國軍出動解困

影／台中潭子和大雅雅潭路路平和人行道改善年底完工

潭子籃球場無廁成「憋尿球場」 中市養工處：規劃興建

台中潭子大樓民宅慘遭祝融 消防撲滅火勢後驚見1具焦屍

相關新聞

沒冷氣免談！3.5萬招不到人 農村靠「千歲團」來撐

「問了10個年輕人，有9個要有冷氣才要做！ 」目前正值農忙時期，農村卻面臨嚴重缺工問題，可是政府每月以約3萬5000元補...

海蛤死9成牡蠣無收成 彰化漁民要求再生能源兼顧漁權

彰化縣福興、芳苑兩鄉養殖牡蠣和海蛤的漁民，懷疑海上風機施工打樁造成養殖生物大量死亡，數日前到芳苑鄉新寶雷達站巷抗議，今天...

警分局有荔枝樹 啟智協會學童採果樂留下難忘回憶

又到荔枝盛產季節。台中市豐原警分局內種有數棵荔枝樹，最近亦纍纍荔枝掛枝頭，警分局為回饋社會，於昨天警察節，邀請轄內啟智協...

疫情期推廣竹筍品牌助筍農 「潭子竹筍節」25日登場

百工改業受疫情影響嚴重，農業更受衝擊，潭子區公所為推廣潭子優良竹筍，在中市府農業局輔導下，將於25日舉辦「2022潭子竹...

南投珠仔山長照創新整合型服務場館 年底可望完工

為因應社會高齡化，南投縣積極興設長照場館，更將活動中心創新結合長照，向中央爭取5090萬元於埔里興建「珠仔山長照創新整合...

民代籲設托育人員久任獎金 社會局：已設個案審查制度

我國生育率逐年下降，多數雙薪家庭將孩子送托嬰中心，無不希望獲得完善照顧。有民代接獲社團法人台中市嬰幼兒福利聯合會反映，六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。