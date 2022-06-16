疫情期推廣竹筍品牌助筍農 「潭子竹筍節」25日登場

百工改業受疫情影響嚴重，農業更受衝擊，潭子區公所為推廣潭子優良竹筍，在中市府農業局輔導下，將於25日舉辦「2022潭子竹筍節」，民眾除了可體驗挖筍趣味外，活動現場更有行銷市集、摸彩，還有新田健行趣，鼓勵市民走出戶外，接觸大自然並體驗在地農產環境。

台中潭子竹筍種植面積約為280公頃，年收穫量約2800公噸。種植竹筍需土壤排水性好，氣候雨量豐富的地區，潭子區的風土氣候得天獨厚，生產的綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜、口感細緻，廣受歡迎。

潭子區公所為推廣潭子竹筍，25日將舉辦「2022潭子竹筍節」，昨舉辦活動記者會；中市農業局表示，今年以新田健行趣開場，規劃挖筍體驗，讓民眾了解竹筍生長環境、採收方式等農特產知識。

活動現場設有農產行銷市集，邀請在地青農、農會家政班員、在地社區發展協會，展售潭子特色農特產品與傳統料理，並有在地社區表演及宣傳大使潭寶、筍妞走秀。