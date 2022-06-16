藍新人促廢除婦保名額 中市黨部：尊重大環境提名機制

國民黨台中市議員第七選區（南屯）明進行民調作業，也是第二階段初選唯一舉辦民調的選區。該區國民黨提名2席，一為婦保名額，現任2人登記，還有新人吳柏勳登記。吳柏勳說，現在是民選時代，應以民調為主，黨應廢除婦保名額；中市黨部表示，尊重現階段大環境提名機制，維持婦保名額。

明天將舉行國民黨台中市第七選區（南屯）民調作業，現任市議員朱暖英、劉士州登記，該區有婦女保障名額，新人吳柏勳挑戰老將劉士州，一比民調高低。

吳柏勳說，市黨部已確定提名兩席，一席婦女保障名，另一名由民調定高下，無異剝奪新人獲提名機會，要求中央黨部廢除婦女保障機制，給所有有志參政的藍軍年青人一個機會。

吳柏勳也舉例，民進黨及其他政黨都沒有婦女保障名額的設置，市議員提名由民調產生，讓年輕新人願意投入參選，只有國民黨仍有婦保機制，「難怪一直沉淪下去」。給新人機會是國民黨主席朱立倫的承諾，婦女保障名額與主席承諾相違背。

國民黨台中市黨部發言人涂力旋表示，尊重黨員意見，未來若有相關提案會建請黨中央參考，但現階段尊重大環境提名機制，保障女性參政權的婦女保障名額不會改變。

台中市議員朱暖英說，自己從政參選不曾用到婦女保障名額，但因憲法規定有婦保名額，她一切尊重黨部規定。

再追問吳柏勳是否選到底？脫黨參選？吳柏勳僅表示，靜候明天民調結果，再做打算。