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南投珠仔山長照創新整合型服務場館 年底可望完工

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里「珠仔山長照創新整合型服務場館」昨動土，今年底可望完工。圖／縣府提供
南投埔里「珠仔山長照創新整合型服務場館」昨動土，今年底可望完工。圖／縣府提供

為因應社會高齡化，南投縣積極興設長照場館，更將活動中心創新結合長照，向中央爭取5090萬元於埔里興建「珠仔山長照創新整合型服務場館」，昨動土，今年底可望完工，屆時將提供巷弄長照站、老人日照、鄰近小學活動等多功能服務。

社勞處指出，高齡化社會中，長照場館的設立更顯重要，縣府因此自2017年起規劃分3期辦理長照資源布建及整備計畫，透過中央「前瞻計畫」向衛福部申請3億245萬7000元，加上縣府自籌款，預計整建33處建築物，完善地方長照。

其中，埔里鎮是4大市鎮之，該鎮有7萬8000人口，老年人口已逾1萬5000人，老年化達19.52％，逼近全縣比例老年人口比例的19.79％，縣府為此對鎮內各區域布建長照資源，針對珠仔山地區規劃興設「長照創新整合型服務場館」。

社勞處長林志忠說，珠仔山地區缺乏活動中心，縣長林明溱2年前親赴當地關心並同意興建活動中心，但隨社會老年化，長照場域也缺乏，將活動中心創新結合長照服務規劃興建「整合型服務場館」」，向中央爭取納入第3期長照整備計畫。

而珠仔山長照創新整合型服務場館興建經費約5090萬元，衛福部補助4755.4萬元，其餘由縣府自籌，昨動土將新建地上4層建物，未來1樓為C級巷弄長照站及社區活動場地、2樓為多功能活動空間、3樓為日照中心，4樓則為避難平台。

縣府表示，該場館最快今年底可完工，當地珠仔山社區發展協會預估，1樓長照站將可服務45位長者，3樓日照中心可照顧33位長輩，屆時也將與對面的溪南國小合作，供學生下課後與長輩共學共餐或活動使用，讓場館發揮最佳的功能。

南投埔里「珠仔山長照創新整合型服務場館」昨動土，今年底可望完工。圖／縣府提供
南投埔里「珠仔山長照創新整合型服務場館」昨動土，今年底可望完工。圖／縣府提供

長照 老年人口 高齡化

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