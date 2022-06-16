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興大與產官界攜手 建置畜牧虛擬電廠推動淨零碳排

中央社／ 台中16日電

中興大學與台灣電力公司綜合研究所及聯齊科技攜手，在興大溪心壩牧場結合校內再生能源技術與業界通訊科技，建置國內首座畜牧虛擬電廠，打造國內畜牧業淨零碳排示範點。

中興大學今天發布新聞稿指出，中興大學前瞻理工中心、台灣電力公司綜合研究所、聯齊科技合作，花費2年，在興大溪心壩牧場導入太陽能與氫能發電系統、能源物聯網、農牧廢水回收發電與淨水機制，結合校內再生能源技術與業界通訊科技，建置國內首座畜牧虛擬電廠。

「供需資源整合之評估與實作：以畜電共生為例」產學計畫主持人、興大前瞻理工中心主任裴靜偉指出，以烏日的興大溪心壩畜牧場作為測試場域，導入能源物聯網，透過多項通訊技術，收集各種能源與環境大數據，推動智慧農牧場畜電共生虛擬電廠（Virtual Power Planet,VPP）的創新營運模式，校內設有監控室，即時回傳每天產電資訊與數據，監控整體設施研究。

同時運用興大材料系教授汪俊延獨創的鎂水反應產氫技術，將農牧廢水與共晶鎂合金反應快速產氫後發電，依牧場規模，氫氣產量為每克鎂合金最高可達到900毫升，並連續供給氫氣達11小時（40公升）的長效產氫模式，此技術獨特在於產氫過程的同時淨化牧場的廢水效果，達到廢棄物再生利用及生產綠能目的。

結合興大精密所楊錫杭教授的「淨零碳排之儲能與氫氧發電系統開發」，建立燃氫發電系統，滿載發電量達10 KW/Hr，整合太陽能電池模組，綠能發電比例已達牧場用電近3成可供應電力，藉以彌補用電高峰的太陽能發電不足時段。

日前舉辦成果發表會，會中，聯齊科技資深經理簡書敏表示，在台灣以農漁牧業與電共生模式發展分散式能源管理系統，在現行法規與產業環境上仍有待解決議題，參考國際案例再生能源集中分配與地產地消模式，會是針對眾多位屬電網邊緣地區的場域電力穩定的最佳解法，未來發展潛力可期。

牧場 再生能源 中興大學

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