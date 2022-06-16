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東勢納骨塔趨於飽和 中市府規畫新建第2座預計11月動工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府斥資3.25億，計畫於東勢區第一公墓新建第二座納骨塔，預計今年11月開工。完工示意圖。圖／台中市政府提供
中市府斥資3.25億，計畫於東勢區第一公墓新建第二座納骨塔，預計今年11月開工。完工示意圖。圖／台中市政府提供

中東勢第一公墓納骨塔趨於飽和，中市府斥資3.25億，規畫新建第2座納骨塔，預計今年11月開工，完工後可提供3萬個骨灰（骸）櫃位，滿足山城民眾治喪需求；中市民政局14日舉行有（無）主墳墓遷葬破土法會，遷葬起掘作業預計8月下旬完成。

台中東勢區第一公墓納骨塔設有8000櫃位，多年使用下已趨於飽和，導致部分山城民眾會改選擇遷葬至苗栗地區或其餘鄰近納骨塔；中市府計畫興建第2座納骨塔，提供3萬個櫃位，滿足東勢、新社、石岡地區民眾治喪需求。

中市民政局指出，東勢納骨塔新建工程由市府建設局規劃設計中，預計今年11月開工，總經費斥資3.25億元，以「來者以遊，生者以慰，逝者以安」在地追思精神為概念，興建總樓地板面積約4993平方公尺，並規畫環保葬區逾668平方公尺，打造景緻優雅、靜謐莊嚴的追思空間。

中市生命禮儀管理處14日舉行有（無）主墳墓遷葬破土法會；處長劉振村說明，新建基地經生管處查估，墳墓數量85門，公告今年1月中旬至4月底止，受理民眾認領起掘。

劉振村說，墳墓數量85門中，民眾認領有主墳墓達34門，認領比例達4成，超出其他公墓平均遷葬認領比1成；而公告期滿未遷葬者，則由生管處代為遷葬，安置於西屯區崇恩堂供民眾認領。

生管處說，因應東勢新塔興建期間暫厝需求，既有納骨堂原可提供160個暫厝櫃位，將利用空間再規畫增設暫厝櫃位，滿足在地民眾治喪需求。

中市府計畫於東勢區第一公墓新建第二座納骨塔，中市生管處14日舉辦有（無）主墳墓遷葬破土法會。圖／台中市政府提供
中市府計畫於東勢區第一公墓新建第二座納骨塔，中市生管處14日舉辦有（無）主墳墓遷葬破土法會。圖／台中市政府提供

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