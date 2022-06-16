中市府創新引進這兩指標 施工查核績效奪全國第一

行政院公共工程委員會評核全國各級「110年工程施工查核績效」，台中市政府勇奪全國縣市政府優等第1名，歷年最佳；此外，「110年全民督工績效」考核優等也獲肯定，更於同年度獲頒7件行政院公共工程委員會公共工程「金質獎」殊榮。

研考會主委吳皇昇表示，市府參考公共工程全生命週期管理概念，也創新引進「設定KPI指標」及「PDCA措施精進方法」並積極落實，逐年彙編更新常見缺失及預防手冊，提供施工團隊參考，大幅減少施工廠商常見缺失發生率。並加強宣導「全民督工」通報機制，重視民眾心聲。

吳皇昇說，110年度雖有疫情變化，市府仍持續緊盯超前部署，疫情期間查核件數不減反增，秉持工程不停工、品質管理不間斷精神，透過專業委員技術及工法指導，與施工團隊克服缺工及物價波動問題，落實三級品管制度，精進施工品質，打造優質的公共建設。

研考會指出，110年度在各工程團隊持續努力下，中市府公共工程更獲「金質獎」最高殊榮肯定，囊括7座金質獎獎項（2項優等、4項佳作、1項特別貢獻獎）為歷年最多。