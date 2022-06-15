台中市龍眼蜂蜜品質評鑑 專家為「台中蜂華」掛保證

台中市今舉辦「111年度台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑」，有來自太平、大里、外埔、霧峰、北屯、后里及和平等7區養蜂產銷班計農民參與，最後選出11人獲特等獎、21人獲頭等獎、4人獲優良獎，並將以「台中蜂華」做為品牌推廣行銷，期待獲得消費者青睞。

評鑑由市府農業局指導，在太平區農會舉辦，聘請苗栗區農業改良場、農委會防檢局、台灣養蜂協會、中興大學及虎尾科技大學等專家學者，對蜂蜜進行風味、香氣及色澤的感官品評。

擔任主審的張世揚表示，今年台中龍眼蜜品質優良，難分軒輊，評鑑結果榮獲特等獎的有李美滿、李秋玉等11人，榮獲頭等獎的是陳文智、劉定佳等21人，榮獲優良獎的為洪文祥、趙燿烽等4人，歡迎消費者上農業局網站台中蜂華專區(https://www.agriculture.taichung.gov.tw/1766832/Lpsimplelist)選購。