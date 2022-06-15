台中市龍眼蜂蜜品質評鑑 專家為「台中蜂華」掛保證
台中市今舉辦「111年度台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑」，有來自太平、大里、外埔、霧峰、北屯、后里及和平等7區養蜂產銷班計農民參與，最後選出11人獲特等獎、21人獲頭等獎、4人獲優良獎，並將以「台中蜂華」做為品牌推廣行銷，期待獲得消費者青睞。
評鑑由市府農業局指導，在太平區農會舉辦，聘請苗栗區農業改良場、農委會防檢局、台灣養蜂協會、中興大學及虎尾科技大學等專家學者，對蜂蜜進行風味、香氣及色澤的感官品評。
擔任主審的張世揚表示，今年台中龍眼蜜品質優良，難分軒輊，評鑑結果榮獲特等獎的有李美滿、李秋玉等11人，榮獲頭等獎的是陳文智、劉定佳等21人，榮獲優良獎的為洪文祥、趙燿烽等4人，歡迎消費者上農業局網站台中蜂華專區(https://www.agriculture.taichung.gov.tw/1766832/Lpsimplelist)選購。
農業局表示，台中市的龍眼蜂蜜有獨特香氣與風味，廣受消費者喜好，參與龍眼蜂蜜評鑑的蜂蜜必須參加台灣農產品生產追溯「QR code」與申報「農民從事養蜂事實申報及登錄證明」，且通過儀器檢驗的蜂蜜有「國產蜂產品證明標章」，蜂蜜純正、品質優良，消費者可安心購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言