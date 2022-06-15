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南投將建綠能處理中心 將20萬噸垃圾製成固體燃料

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣環保局將垃圾分選打包，未來將製成固體燃料，解決全縣垃圾處理問題。圖／南投縣政府提供
南投縣環保局將垃圾分選打包，未來將製成固體燃料，解決全縣垃圾處理問題。圖／南投縣政府提供

南投縣垃圾累積20萬公噸，南投縣長林明溱今天表示，縣府將投入15億元，採BOT興建綠能永續中心，每天可處理350公噸垃圾轉為再生燃料，綠能中心興建期2年，預計完工後6年內縣內垃圾去化完，固體再生燃料也可供應工業鍋爐及專用燃燒發電設備。

林明溱說，南投縣每日產生250噸垃圾，僅100噸能外運焚化，垃圾持續堆積統計到5月底，垃圾暫置量已達20萬公噸，南投縣自主處理垃圾勢在必行，縣府決定突破萬難打造綠能中心。

綠能中心不是焚化爐，不會焚燒垃圾，各鄉鎮垃圾會先集中密封，再以貨櫃運送處理，不會有轉運汙染， 規畫處理量能為每日360公噸，包含生活垃圾250公噸、巨大垃圾10公噸、一般事業廢棄物40公噸及分選後打包垃圾60公噸。不僅可解決全縣垃圾問題，也能協助企業處理一般事業廢棄物。

環保局長李易書說，綠能中心引進歐洲分選技術，直接分離大型物及不燃物後，再經設備破袋，透過生物乾化設施降低垃圾含水率，乾化垃圾再由磁選、光學分選、渦電流分選，回收含鐵、非鐵金屬物及塑膠瓶罐類資源物，再經風選分離不燃物後，將剩餘分選物細破碎後，成為「固態衍生燃料（SRF）」。

林明溱強調，綠能中心與焚化廠不同，處理過程不會有廢棄物燃燒及飛灰底渣等問題，固體再生燃料高熱值及低重金屬含量，可供工業用鍋爐、水泥旋窯及專用發電設備使用，可替代燃煤，減少二氧化碳排放。

林明溱表示，綠能中心處理每噸垃圾，都會回饋400元給所在鄉鎮市，一年回饋金高達5000萬元，生產燃料棒每噸垃圾處理費為2600元，為推廣燃料棒，使用燃料棒的工業鍋爐每噸1000元獎勵金，未來普及化後，每噸燃料棒售價高達5000元，全縣20萬噸垃圾也可在綠能中心啟用後6年內完全去化。

南投縣垃圾累積超過20萬公噸，縣長林明溱宣布將設置綠能處理中心，解決全縣垃圾處理問題。圖／南投縣政府提供
南投縣垃圾累積超過20萬公噸，縣長林明溱宣布將設置綠能處理中心，解決全縣垃圾處理問題。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將BOT興建綠能處理中心，將垃圾細篩選後，製成固體燃料棒。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將BOT興建綠能處理中心，將垃圾細篩選後，製成固體燃料棒。圖／南投縣政府提供
南投縣環保局將垃圾分選打包，未來將製成固體燃料，解決全縣垃圾處理問題。圖／南投縣政府提供
南投縣環保局將垃圾分選打包，未來將製成固體燃料，解決全縣垃圾處理問題。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱 廢棄物

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