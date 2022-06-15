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中市追加預算紓困振興等112億 議會23日開臨時會討論

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會今召開臨時會程序委員會，將討論追加112億。記者陳秋雲／攝影
台中市議會今召開臨時會程序委員會，將討論追加112億。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今開下次臨時會程序委員會，訂6月23日起9天開會，討論市府所提的追加減預算共112.82億元，包括3億元的紓困、4億5千萬振興經費及11億元防疫預算等，另公務員調薪等，副市長黃國榮指出，中市財務健全，這次不必舉債。

市議會23日召開9天臨時會，安排一天專案報告，主席張清照裁示國、民兩黨，無黨籍及超黨派各提一案，但民進黨議員黃守達及賴佳微表示，民進黨已整理5案，有其時效性及重要性，建全部納入，由市府專案報告。

議長張清照表示，國、民兩黨各3案，加上無黨籍及超黨派各2案，共8案。民進黨將5案整併，包括加強公園小黑蚊防治、確診個案公共場域足跡及防疫場域清消與現行作為．台中疫情進入高原期評估對策、肉品市場用地轉型及未來營運分析。

國民黨先提兩案， 包括前市長林佳龍任內延宕重大工程及目前進度、因應確診數劇增市府因應；無黨籍提出外勞車禍逃逸事件時如何因應保障民眾權益。

民進黨 疫情 公務員

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