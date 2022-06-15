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熱血餐車環島義煮挺醫護 首站停童綜合醫院全因這故事
防疫作戰仍未停歇，醫護人員持續辛勞的站在第一線，堅守守護民眾健康；有餐車業者感念醫護人員付出，今到台中梧棲童綜合醫院義煮200份年糕炒豬肉起司麵，老闆蕭銘辰表示，自己兒子6年前在童綜合醫院早產，醫護人員照顧下，如今正健康活潑的成長，於是列童綜合醫院為義煮首站，為醫護打氣。
「首爾號行動餐車」今早到台中梧棲童綜合醫院義煮，包含老闆蕭銘辰在內，共有8名志工到場服務，送出200份年糕炒豬肉起司麵，為醫院醫護人員加油打氣。
蕭銘辰表示，自己兒子6年前在童綜合醫院早產出生，因提早了2個月，出生時僅有約1300公克，在小兒加護病房保溫箱住了1個多月才出院。現在每看到兒子健康活潑模樣，都很感念當年醫護團隊百分百的細心照顧，於是此次環島義煮活動，就將童綜合醫院列為首站，感謝醫護在疫情期間保護大家。
童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，醫院在疫情期間，肩負台中海線地區非常繁重的醫療責任，但是全院同仁上下一心持續抗疫之路，除了同仁對自己職務崗位上的負責態度外，社會大眾給予的正面能量與資源，都讓醫護直接感受到最大的鼓舞。謝謝首爾號行動餐車今天到場進行義煮餐點，凝聚愛心的美味餐食，不僅暖胃也暖心。
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