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南投路邊停車收費7月上路 三塊厝大排規畫停車收費

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市民族路三塊厝大排將規畫汽機車停車位，並委外停車收費，改善市區交通。圖／南投縣政府提供
南投市民族路三塊厝大排將規畫汽機車停車位，並委外停車收費，改善市區交通。圖／南投縣政府提供

南投市區停車困難，為了改善市區交通，南投縣府在三塊厝排水溝上興建面積1200平方公尺的停車場預計9月完工，將委外經營收費，減輕市中心停車壓力。

南投市區沒有足夠停車空間，提供居民與遊客停車消費，市區目前僅三和停車場等少數公有停車場，也有部分土地改為私人收費停車場，顯見民眾停車需求日增。南投縣路邊停車收費經議會審議通過將在7月上路，但南投市民族路等市中心道路狹窄，路幅不足，很難畫設停車格，新增停車位有限。

南投縣長林明溱說，復興路與三和三路交叉口的三和大排停車場興建迄今，發揮非常大的效用，顯見南投市區停車的需求。三塊厝大排在民族路與中山公園間長約83公尺、平均寬度14公尺，縣府規畫加蓋停車場，提供40個汽車停車位及50個機車格。

停車場採用鋼筋工字鋼梁及空心板梁，因為疫情和國際情勢緊繃，原物料上漲，工程經費達2800萬元，但公共建設以民眾需求為主，縣府將儘快完工，給民眾更便利的停車環境。

南投縣工務處長陳錫梧說，三塊厝停車場預計9月完工，縣府將委外經營，落實使用者付費，此外，藍田街青年宅第二期預定地，也已完成地面整頓，畫設停車位，將在6月完成驗收，也將委外停車收費，可望再增加150個汽車停車位，減輕南投市區停車壓力。

南投 停車場 疫情

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