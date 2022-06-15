聽新聞
test
0:00 / 0:00
新田3號步道地基因雨坍塌 中市府2千萬修繕年底完工
台中潭子新田3號步道去年7、8月間，因豪雨造成邊坡大規模坍塌，步道地基遭掏空而封閉至今；市議員周永鴻向市府爭取2233萬元修復，今早邀集觀旅局到場說明工程規劃，預計6月下旬開工，今年底完工驗收。
台中潭子新田步道為中部知名步道之一，步道規劃完善、指標清楚，挑戰完成還能入手小百岳聚興山；新田步道共有3條路線，總長約3公里，終點匯集於景觀台，可眺望台中市容景緻，每到假日總吸引不少遊客登山。
但新田3號步道在去年7、8月間，陣發性的豪雨造成邊坡大規模崩塌，步道地基遭掏空，且護欄嚴重損壞，無法全線通行，暫時封閉。
市議員周永鴻向中市觀旅局發函，爭取修復經費，觀旅局也回應將動用災害準備金修復，工程近期正式發包，將於6月下旬開工，為了解工程期程及施工內容，今早邀集觀旅局至新田山解說工程規劃。
中市觀旅局表示，「110年度臺中市潭子區新田山登山步道3號步道災害復建工程」包含邊坡崩塌整治、登山步道及眺景平台復建等項目，將投入2233萬，預計6月下旬、梅雨季過後正式開工，11月底完工，12月完成驗收決算。
周永鴻表示，新田山是潭子居民及許多登山客休憩親近自然的好去處，地方很期待復建工程能如期完工，讓步道能再次開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言