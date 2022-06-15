新田3號步道地基因雨坍塌 中市府2千萬修繕年底完工

台中潭子新田3號步道去年7、8月間，因豪雨造成邊坡大規模坍塌，步道地基遭掏空而封閉至今；市議員周永鴻向市府爭取2233萬元修復，今早邀集觀旅局到場說明工程規劃，預計6月下旬開工，今年底完工驗收。

台中潭子新田步道為中部知名步道之一，步道規劃完善、指標清楚，挑戰完成還能入手小百岳聚興山；新田步道共有3條路線，總長約3公里，終點匯集於景觀台，可眺望台中市容景緻，每到假日總吸引不少遊客登山。

但新田3號步道在去年7、8月間，陣發性的豪雨造成邊坡大規模崩塌，步道地基遭掏空，且護欄嚴重損壞，無法全線通行，暫時封閉。

市議員周永鴻向中市觀旅局發函，爭取修復經費，觀旅局也回應將動用災害準備金修復，工程近期正式發包，將於6月下旬開工，為了解工程期程及施工內容，今早邀集觀旅局至新田山解說工程規劃。

中市觀旅局表示，「110年度臺中市潭子區新田山登山步道3號步道災害復建工程」包含邊坡崩塌整治、登山步道及眺景平台復建等項目，將投入2233萬，預計6月下旬、梅雨季過後正式開工，11月底完工，12月完成驗收決算。