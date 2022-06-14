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台灣大道7月底前燙平文心路到朝富路段 夜間分段施工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市建設局表示，持續燙平台灣大道，7月底前完成文心路到朝富路段，夜間分段施工。圖／建設局提供
台中市建設局表示，持續燙平台灣大道，7月底前完成文心路到朝富路段，夜間分段施工。圖／建設局提供

台灣大道車流量大，台中市建設局持續推動台灣大道快車道燙平計畫，今年度將辦理第二階段「文心路至朝富路快車道」燙平工作，總經費2000萬元，預計7月底前完成。建設局表示，全案分區分段夜間施工，把影響降至最低。

建設局長陳大田表示，台灣大道堪稱史上最困難燙平的道路，不僅刨封路面，更積極找出路面狀況不佳原因，移除有公安之虞的黑板樹，補植合宜植栽、修復路基、協調沿線建案及汰換老舊管線、提升標線抗滑係數至65BPN、將孔蓋下地。

陳大田指出，去年台灣大道「機慢車道(五權路至黎明路) 」燙平後，機車族有感，今年持續啟動「文心路至朝富路快車道」燙平作業，目前工程已決標，後續將辦理工程整備等前置作業，預計7月底前完工。

陳大田表示，因施作範圍經市政府及百貨公司前方，為降低交通影響，將採分區分段夜間施工；此外，快車道因通勤車輛、公車通行頻繁，為延長路面使用年限，燙平作業採用25mm顆粒(較大粒徑)舖築，加大顆粒徑增加施工困難度，卻可提升路面承載力，同時顧及使用耐久性。

陳大田說，「朝富路至安和路」今年4月爭取到營建署前瞻基礎建設經費補助，規劃設計中，預計今年底前開工。

車道

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