台積電、美光大廠投資效應浮現 日歐供應鏈搶進台中

近期台積電、友達、美光等大廠陸續加碼在台中投資，帶動各國供應鏈廠商搶進，因中科周邊交通便捷區域都成為廠商首選，據了解，市府招商中的水湳經貿園區創研用地等多處園區，近期都陸續接獲來自日本、歐洲等國內外供應商洽詢，需地十分強勁。

經濟部統計處公布今年第1季「製造業投資及營運概況調查報告」製造業國內固定資產增購4830億元，創歷年同季新高，主因半導體業者持續擴充產能，帶動化學材料、金屬製品業等供應鏈廠商構建廠房及增添設備，對照近期台積電、友達、美光等大廠陸續加碼台中，帶動供應鏈廠商搶進投資盛況。

台中市政府經發局長張峯源受訪表示，近期半導體大廠投資利多消息不斷，包括台積電兆元布局2奈米先進製程，預計2025年投產，創造八千人就業；美光也宣布A3廠導入先進極紫外光EUV 設備、設置研發走廊，打造最先進的1 gamma生產重鎮，預計2024年量產，增聘研發人員達2000人。

他指出，這些重磅投資消息一出，隨即磁吸供應鏈聚落群聚搶進台中，需地十分強勁，中科周邊交通便捷區域都成為廠商首選，除了民間私有土地，還有台中工業區、精密機械科技創新園區，市府招商中的水湳經貿園區創研用地、台灣智慧營運塔、豐富專案等距離中科有地利之便，車程15分鐘內可及區域，因可就近提供研發、檢測服務，近期都陸續接獲來自日本、歐洲等國內外供應商洽詢。

經發局說明，台中一向是台灣製造業重鎮，近年來半導體業者積極在台中布局先進及成熟製程，2019到2020年連兩年製造業固定資產投資額都是全台第一，加上近期業者加碼投資消息不斷，帶動固定資產投資效應湧現，廠區週邊包含相關檢測商、機械設備商、無塵室機電工程商、封測材料商、化學原材料業、電力和燃氣供應業，以及廠房興建所需的相關基礎建設產業，都因此受惠遷建或擴大投資產能，帶動土地、廠房需求大增。