快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電、美光大廠投資效應浮現 日歐供應鏈搶進台中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市經發局長張峯源指出，中市招商中的豐富園區等，詢問度高。圖／經發局提供
台中市經發局長張峯源指出，中市招商中的豐富園區等，詢問度高。圖／經發局提供

近期台積電、友達、美光等大廠陸續加碼在台中投資，帶動各國供應鏈廠商搶進，因中科周邊交通便捷區域都成為廠商首選，據了解，市府招商中的水湳經貿園區創研用地等多處園區，近期都陸續接獲來自日本、歐洲等國內外供應商洽詢，需地十分強勁。

經濟部統計處公布今年第1季「製造業投資及營運概況調查報告」製造業國內固定資產增購4830億元，創歷年同季新高，主因半導體業者持續擴充產能，帶動化學材料、金屬製品業等供應鏈廠商構建廠房及增添設備，對照近期台積電、友達、美光等大廠陸續加碼台中，帶動供應鏈廠商搶進投資盛況。

台中市政府經發局長張峯源受訪表示，近期半導體大廠投資利多消息不斷，包括台積電兆元布局2奈米先進製程，預計2025年投產，創造八千人就業；美光也宣布A3廠導入先進極紫外光EUV 設備、設置研發走廊，打造最先進的1 gamma生產重鎮，預計2024年量產，增聘研發人員達2000人。

他指出，這些重磅投資消息一出，隨即磁吸供應鏈聚落群聚搶進台中，需地十分強勁，中科周邊交通便捷區域都成為廠商首選，除了民間私有土地，還有台中工業區、精密機械科技創新園區，市府招商中的水湳經貿園區創研用地、台灣智慧營運塔、豐富專案等距離中科有地利之便，車程15分鐘內可及區域，因可就近提供研發、檢測服務，近期都陸續接獲來自日本、歐洲等國內外供應商洽詢。

經發局說明，台中一向是台灣製造業重鎮，近年來半導體業者積極在台中布局先進及成熟製程，2019到2020年連兩年製造業固定資產投資額都是全台第一，加上近期業者加碼投資消息不斷，帶動固定資產投資效應湧現，廠區週邊包含相關檢測商、機械設備商、無塵室機電工程商、封測材料商、化學原材料業、電力和燃氣供應業，以及廠房興建所需的相關基礎建設產業，都因此受惠遷建或擴大投資產能，帶動土地、廠房需求大增。

經發局表示，盧秀燕市長上任後，截至今年6月，企業投資台中金額，加計台積電破兆的投資，已突破2兆元，經濟部投資台灣三大方案投資家數245家全台第一，創造逾2萬2000個就業機會，市府將持續優化投資環境，協助廠商投資順利落地。

台積電總裁魏哲家去年12月到台中市政府拜會市長盧秀燕，引發闗注。圖／市府新聞局提供
台積電總裁魏哲家去年12月到台中市政府拜會市長盧秀燕，引發闗注。圖／市府新聞局提供

台積電 美光 台中市

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

台積電擁「3優勢」三星很難拚得過！三星達人：台灣未來10年仍可大力發揮

通膨引發激進升息疑慮 台積電再掀500元關卡保衛戰

台積電憂跳電是被踹一腳？王美花尷尬微笑、未回應

相關新聞

台積電、美光大廠投資效應浮現 日歐供應鏈搶進台中

近期台積電、友達、美光等大廠陸續加碼在台中投資，帶動各國供應鏈廠商搶進，因中科周邊交通便捷區域都成為廠商首選，據了解，市...

中興新村沒啥動物卻劃保護區 議員要求檢討廢除

南投縣中興新村後山區域經都市計畫劃定為保護區，但縣議員簡峻庭認為，該區域沒什麼野生動物或珍稀鳥類，且早已廢省，劃為保護區...

甜美貼心正妹任照服員 員林住院阿公阿嬤搶她當孫媳婦

台灣邁入高齡化，照顧服務員出現人力荒，社團法人惠來醫療宏仁醫院13年前看到未來照服員價值，訂定每年6月第二個星期二為照服...

魚池鄉金天巷拓寬紓解交通缺千萬元 縣府同意負擔

投61線金天巷，從日月潭孔雀園經中明、大林村，不僅直通九族文化村，還能連接131線串連魚池街區及埔里鎮，縣府與魚池鄉公所...

彰化走讀藝術節實驗劇場鹿港登場 串聯景點移動式表演

彰化走讀藝術節實驗劇場今年是第二年，縣府甄選出饕餮劇集、日日製作舞團及狂夢藝術三個執行團隊將在鹿港小鎮演出，這次表演團隊...

前瞻計畫田尾怡心園改造工程爭議解套 今恢復動工

彰化縣億元工程「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」，停工年餘爭議不斷，今年5月20日終獲解決，新包商昨天申報恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。