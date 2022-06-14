高虹安會勘中市高壓電塔 建議評估遷移或地下化

台灣民眾黨立委高虹安今天到台中市南屯區會勘筏子溪以西的高壓電塔，由於附近居民要求將高壓電塔地下化，高虹安建議台電，將沿線8座高壓電塔進行遷移或地下化可行性評估。

高虹安今天在民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻及南屯區市議員參選人洪鑫任等人陪同下，邀集台電、台中市政府及當地里長，到台中市南屯區忠勇路附近會勘高壓電塔，盼能早日遷移或地下化。

本身是粉專南屯即時通版主的洪鑫任表示，南屯嶺東地區人口已超過3萬人，至今仍有2座高壓電塔高聳在南屯區嶺東生活圈的中心點，距離已落成的社區大樓不到200公尺，更有一座興建中的大樓工地只距離約20公尺，讓民眾長年飽受嫌惡設施之苦。

高虹安建議台電公司應宏觀思考，將文山里沿線8座高壓電塔整體進行一併遷移或地下化可行性評估，或依表定的時程及預算分期遷移，包含各種下地路線方案，還給當地居民一個無高壓、無電塔的生活環境。

台電公司台中供電區營運處副處長梁明福表示，電纜地下化工程將在2個月內做出可行性評估，因工程必須依賴道路基礎建設，若台中市政府對該區域有市地規劃評估就可統合，加上初步估計8座高壓電塔地下化至少要斥資數億元，皆須依法規劃。

梁明福說，其中的5號電塔屬於台糖用地，若先朝向遷移電塔的方向，難度可能更高，因電纜地下化需要經過私有土地，必須要跟地方人士再協調，而私有土地所有權人多不願意讓電纜存在。

台中市政府經發局公用事業科長鄭錫禧指出，電塔遷移或是地下化，原則上仍須請事業機關單位台電公司做評估，不管是財政預算或是用地取得，市府都會全力配合相關事宜。