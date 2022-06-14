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中興新村沒啥動物卻劃保護區 議員要求檢討廢除
南投縣中興新村後山區域經都市計畫劃定為保護區，但縣議員簡峻庭認為，該區域沒什麼野生動物或珍稀鳥類，且早已廢省，劃為保護區已不合時宜，要求廢除退場；縣府則表示，今年將進行都市計畫通盤檢討，該保護區去留列入評估考量。
簡峻庭說，中興新村早年為省府所在地，當時政府為了便於管理，透過都市計畫劃將環山路，也就是後山區域劃為保護區，說要保護野生動物及鳥類，實際上，後山罕有野生動物，別說珍稀鳥類，連獼猴、野鳥都沒有，地目劃設不符合現況。
況且，如今的時空背景與環境與早年不同，不僅凍省，也已經廢省，當時為了管理劃設為保護區的做法，已不合時宜，建議縣府今年將進行都市計畫定期通盤檢討，應考量廢除，還地於民，讓他們其需求做農牧經濟使用，帶動當地區域發展。
對此，縣府秘書長洪瑞智說，保護區劃定就是主要是為了保護環境，但基於民生需求，對於保護區內既有建物多會視情形納入檢討，適度放寬讓其維修或擴建，而隨時代及環境變化，部分確實可能顯得不太合理，確實有彈性檢討的空間。
而建設處正進行都市計畫定期通盤檢討，後續將會請該處將中興新村環山路保護區去留列入評估考量，只不過，中興新村都市計畫雖由縣府辦理，但目前主管機關視為國家發展委員會，因此也會與國發會全力溝通保護區變更等相關問題。
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