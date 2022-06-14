甜美貼心正妹任照服員 員林住院阿公阿嬤搶她當孫媳婦

台灣邁入高齡化，照顧服務員出現人力荒，社團法人惠來醫療宏仁醫院13年前看到未來照服員價值，訂定每年6月第二個星期二為照服節，今年得獎的是年僅22歲游宛儒，把住院長者視為自家阿公、阿嬤，專業貼心成為最佳媳婦第一人選，院方期待她不僅找到好婆家，也勉勵她再進修考取護理師證照。

游宛儒從崇仁醫護管理專科學校老人服務事業管理科畢業就進入位在員林市的宏仁醫院工作，是院內最年輕的照顧服務員，照顧住院長者的生活，不時清理排泄物，愛心和耐心讓許多長輩豎起大拇指說「讚！」

被阿公、阿嬤帶大的游宛儒對老人有著特殊情感；她說，看到老人都會想到自己的阿公、阿嬤，在醫院聽到長者分享過去的經驗和夢想讓她感到有趣，很喜歡這種互動的感覺，因為老人真的非常可愛。

游宛儒擔任照顧服務員，耐心、熱忱得到住院長者認同，紛紛打聽「有對象嘸？」搶著她當孫媳婦，游宛儒的敬業態度獲得宏仁醫院票選為優良照顧服務員，今天被表揚。她表示，很榮幸獲表揚，未來想繼續進修當一名護理師，可以服務更多人。

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，照顧服務員工作相當辛苦，為彰顯照顧服務員價值，宏仁醫院13年前訂定每年六月第二個星期二為照服節，表揚服務品質優異的照服員，樹立學習榜樣，游宛儒當初透過教育部協助五專畢業生縮短學用落差的展翅計畫媒合，畢業後到院工作，年紀雖輕，但服務認真不打折扣，態度也贏得院內同事和患者的肯定。