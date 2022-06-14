快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甜美貼心正妹任照服員 員林住院阿公阿嬤搶她當孫媳婦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
惠來醫療社團法人宏仁醫院照服員游宛儒獲得院內最佳照服員的榮譽。圖／宏仁醫院提供
惠來醫療社團法人宏仁醫院照服員游宛儒獲得院內最佳照服員的榮譽。圖／宏仁醫院提供

台灣邁入高齡化，照顧服務員出現人力荒，社團法人惠來醫療宏仁醫院13年前看到未來照服員價值，訂定每年6月第二個星期二為照服節，今年得獎的是年僅22歲游宛儒，把住院長者視為自家阿公、阿嬤，專業貼心成為最佳媳婦第一人選，院方期待她不僅找到好婆家，也勉勵她再進修考取護理師證照。

游宛儒從崇仁醫護管理專科學校老人服務事業管理科畢業就進入位在員林市的宏仁醫院工作，是院內最年輕的照顧服務員，照顧住院長者的生活，不時清理排泄物，愛心和耐心讓許多長輩豎起大拇指說「讚！」

被阿公、阿嬤帶大的游宛儒對老人有著特殊情感；她說，看到老人都會想到自己的阿公、阿嬤，在醫院聽到長者分享過去的經驗和夢想讓她感到有趣，很喜歡這種互動的感覺，因為老人真的非常可愛。

游宛儒擔任照顧服務員，耐心、熱忱得到住院長者認同，紛紛打聽「有對象嘸？」搶著她當孫媳婦，游宛儒的敬業態度獲得宏仁醫院票選為優良照顧服務員，今天被表揚。她表示，很榮幸獲表揚，未來想繼續進修當一名護理師，可以服務更多人。

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，照顧服務員工作相當辛苦，為彰顯照顧服務員價值，宏仁醫院13年前訂定每年六月第二個星期二為照服節，表揚服務品質優異的照服員，樹立學習榜樣，游宛儒當初透過教育部協助五專畢業生縮短學用落差的展翅計畫媒合，畢業後到院工作，年紀雖輕，但服務認真不打折扣，態度也贏得院內同事和患者的肯定。

蕭麗紋又說，宏仁醫院仍有照顧服務員職缺，一般通過照顧服務員訓練即可上班，像游宛儒取得照顧服務員技術士證照的薪資另有加給，歡迎有志轉職民眾投遞履歷，加入照服員行列。

惠來醫療社團法人宏仁醫院最年輕的照服員游宛儒，甜美可人又專業體貼，是住院長者心目中的理想媳婦第一人選。圖／宏仁醫院提供
惠來醫療社團法人宏仁醫院最年輕的照服員游宛儒，甜美可人又專業體貼，是住院長者心目中的理想媳婦第一人選。圖／宏仁醫院提供
惠來醫療社團法人宏仁醫院照服員游宛儒（中）獲護理部主任蕭麗紋（右）、護理長蕭子綺等人頒贈最佳照服員獎。圖／宏仁醫院提供
惠來醫療社團法人宏仁醫院照服員游宛儒（中）獲護理部主任蕭麗紋（右）、護理長蕭子綺等人頒贈最佳照服員獎。圖／宏仁醫院提供

阿嬤 照服員

延伸閱讀

就是要嫁醫生！護理師甘願當小三「只求1事」 她三觀全毀：太震驚

獨／缺防疫物資、領嘸防疫津貼 長照機構爆離職潮

嘉縣府補貼民間救護車資 提升確診者轉院效率

彰化喬友及員林黃金帝國大樓 強拆後辦都更重建新地標

相關新聞

台積電、美光大廠投資效應浮現 日歐供應鏈搶進台中

近期台積電、友達、美光等大廠陸續加碼在台中投資，帶動各國供應鏈廠商搶進，因中科周邊交通便捷區域都成為廠商首選，據了解，市...

中興新村沒啥動物卻劃保護區 議員要求檢討廢除

南投縣中興新村後山區域經都市計畫劃定為保護區，但縣議員簡峻庭認為，該區域沒什麼野生動物或珍稀鳥類，且早已廢省，劃為保護區...

甜美貼心正妹任照服員 員林住院阿公阿嬤搶她當孫媳婦

台灣邁入高齡化，照顧服務員出現人力荒，社團法人惠來醫療宏仁醫院13年前看到未來照服員價值，訂定每年6月第二個星期二為照服...

魚池鄉金天巷拓寬紓解交通缺千萬元 縣府同意負擔

投61線金天巷，從日月潭孔雀園經中明、大林村，不僅直通九族文化村，還能連接131線串連魚池街區及埔里鎮，縣府與魚池鄉公所...

彰化走讀藝術節實驗劇場鹿港登場 串聯景點移動式表演

彰化走讀藝術節實驗劇場今年是第二年，縣府甄選出饕餮劇集、日日製作舞團及狂夢藝術三個執行團隊將在鹿港小鎮演出，這次表演團隊...

前瞻計畫田尾怡心園改造工程爭議解套 今恢復動工

彰化縣億元工程「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」，停工年餘爭議不斷，今年5月20日終獲解決，新包商昨天申報恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。