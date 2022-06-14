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魚池鄉金天巷拓寬紓解交通缺千萬元 縣府同意負擔

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
魚池鄉金天巷投61線一直是當地居民從孔雀園前往鄉內的捷徑，但道路路幅不夠且多處瓶頸，如今終於拓寬有譜。圖／南投縣政府提供
魚池鄉金天巷投61線一直是當地居民從孔雀園前往鄉內的捷徑，但道路路幅不夠且多處瓶頸，如今終於拓寬有譜。圖／南投縣政府提供

投61線金天巷，從日月潭孔雀園經中明、大林村，不僅直通九族文化村，還能連接131線串連魚池街區及埔里鎮，縣府與魚池鄉公所分別向中央爭取到2億多及約5000萬元經費，由於魚池公所財政難以負荷近千萬配合款，縣長林明溱為紓解交通，同意協助負擔配合款。

南投工務處表示，縣府向公路總局爭取核定補助2億7963萬元，拓寬金天巷長約2320公尺的路段，，預定後年底完工；魚池公所則提報內政部營建署生活圈補助獲核定經費4890萬元，接續拓寬後續約570公尺的路段，預計明年底完工；但由於魚池鄉公所無力負擔近千萬配合款，地方民代共同請求縣府協助，希望工程順利進行。

縣長林明溱說，投61線為孔雀園旁通往魚池市區的道路，過去為傳統領域無法申請補助，經過縣府與魚池公所持續爭取，終於核准通過，完工後將縮短日月潭至九族文化村間距離，也能有效紓解台21及台21甲線的車潮。由於部分路段為都市計畫內，由公所向營建署爭取補助，為早日有替代道路紓通日月潭車潮，縣府願意協助負擔，減輕公所財政負荷。

魚池鄉長劉啟帆表示，投61線金天巷是日月潭孔雀園前往九族文化村的捷徑，但彎多路幅不足的瓶頸，始終影響大型遊覽車的通行安全，得到縣府協助後，預計2024年底可完工通行大型車輛，可強化在地日月潭與九族兩大觀光產業指標的網絡連結，也能發揮紓緩日月潭對外尖峰交通壅塞車潮。

日月潭 九族文化村 車潮

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