彰化走讀藝術節實驗劇場鹿港登場 串聯景點移動式表演

彰化走讀藝術節實驗劇場今年是第二年，縣府甄選出饕餮劇集、日日製作舞團及狂夢藝術三個執行團隊將在鹿港小鎮演出，這次表演團隊將鹿港歷史場域、表演藝術及觀賞者三者結合，打破民眾看劇一定要進演藝廳的既有印象。

彰化縣長王惠美表示，去年走讀藝術節在彰化舉行，今年到鹿港舉辦，過去看表演就是在演藝廳內來欣賞，現在實驗劇場把許多場域變成表演的場所，讓藝術工作者盡可能表演發揮。

表演團隊從去年12月開始甄選，選出3個劇團入選，3個劇團都與彰化有很深的淵源，饕餮劇集在6月25日為實驗劇場拉開序幕，其中一位演出者李南媛小姐為鹿港元昌行的後代，此次演出「郊．遊」將帶領觀眾從日茂行一路演出，經過鹿港公會堂、玉渠宮、龍山寺到元昌行，透過當代馬戲的演出述說鹿港郊行文化，是為鹿港量身打造的作品。

彰化在地團隊日日製作舞團7月2日在龍山寺演出，日日製作舞團負責人許庭瑋表示，這次作品名稱「紀與記」，探討龍山寺及鹿港生活街景事務，演出時間從下午4點至晚上8點半長達4個半小時。

狂夢藝術在7月3日演出，狂夢藝術團長黃子溢的父母為彰化溪湖人2015年曾代表台灣前往慕尼黑等地，於國外演出的經驗非常豐富，這次演出「鹿港有條舊港溪」，將帶領民眾從鹿港文武廟一路移動到龍山寺再到鹿港溪河道空間，黃子溢表示，在疫情嚴峻的時代，對於表演藝術工作者有很大的影響，可以在鹿港小鎮演出令人感動。