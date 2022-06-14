快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前瞻計畫田尾怡心園改造工程爭議解套 今恢復動工

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉怡心園改造工程今起恢復動工，初步清理雜草雜木。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉怡心園改造工程今起恢復動工，初步清理雜草雜木。記者簡慧珍／攝影

彰化縣億元工程「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」，停工年餘爭議不斷，今年5月20日終獲解決，新包商昨天申報恢復開工；縣政府城市暨觀光發展處處長王瑩琦今天表示，工期120個日曆天，預計今年年底完工。

田尾鄉第13、14屆鄉長也是現任縣議員劉淑芳，今天和城觀處人員勘察怡心園現況及新包商初步整理後的園區。

城觀處建設工程科長蔡詩愷說，「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」怡心園改造工程，因原包商對已施工的工程項目和金額有異議，向彰化地方法院聲請假扣押，法官裁定證據保全，經土木技師公會等專業團體鑑定，法官5月20日現勘怡心園，縣府、原包商等單位人員到場並達成共識，法官當場裁定解除證據保全。

蔡詩愷表示，怡心園改造工程停工已久，法官要求縣政府會同原包商點交先前已施做工程和進料，確認數量，未來工程由縣政府按照合約進行，新包商昨天申報重新動工，先進場清理雜草雜木，今天和百景園定步正式開工。

劉淑芳等人會勘現場時，田尾公路花園楊姓業者提出諸多質疑，包括拆除原有遊具改為雜草草地、廢除原有停車場，車位從500多個縮減約200個，以後遊客不好停車、怡心園北側廣場種樹太多，辦活動難以搭棚架等問題，劉淑芳要城觀處研議後向地方說明。

劉淑芳說，田尾公路花園商圈很多設施是她擔任鄉長時爭取的建設，希望怡心園改造工程復工後，縣府繼續支持經費，優化怡心園設施並增列主題性園區設置公共藝術與地景裝置、在開放草地廣場區建構各年齡層使用的共融遊具與體健設施，增進遊憩與生活功能，同時串聯百景園等特色景點，進一步為花卉苗木產業重鎮注入觀光發展與產業提升的新契機，讓「花的故鄉」田尾升級成為國際級的花都。

城觀處長王瑩琦說，縣政府動支後續經費4600多萬元建設怡心園，對原包商的應支付款項都交給法院判決，現在要做的是趕快進行後續工程，趕在年底前完工。

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程範圍包括怡心園、百景園，面積7.2公頃，前縣長魏明谷在任內向中央爭取補助，核定總經費1.28億元，縣政府2020年2月動工，預定2021年2月完工，卻因變更施工項目、更改設計內容，工程一再延宕，縣政府同年6月23日終止合約重新發包，9月2日重新發包，9月6日舉辦動工典禮，工期4個月，因原包商有異議聲請證據保全，全案暫停到前天。

保全 假扣押

延伸閱讀

台鐵鳴日號列車晃動 交通部啟動行政調查

大潭電廠8號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

台南沙崙綠能示範場域摘金 科學城的建築景觀亮點

雲林永定厝排水溝不通 農田水利署撥6300萬元大改善

相關新聞

台積電、美光大廠投資效應浮現 日歐供應鏈搶進台中

近期台積電、友達、美光等大廠陸續加碼在台中投資，帶動各國供應鏈廠商搶進，因中科周邊交通便捷區域都成為廠商首選，據了解，市...

中興新村沒啥動物卻劃保護區 議員要求檢討廢除

南投縣中興新村後山區域經都市計畫劃定為保護區，但縣議員簡峻庭認為，該區域沒什麼野生動物或珍稀鳥類，且早已廢省，劃為保護區...

甜美貼心正妹任照服員 員林住院阿公阿嬤搶她當孫媳婦

台灣邁入高齡化，照顧服務員出現人力荒，社團法人惠來醫療宏仁醫院13年前看到未來照服員價值，訂定每年6月第二個星期二為照服...

魚池鄉金天巷拓寬紓解交通缺千萬元 縣府同意負擔

投61線金天巷，從日月潭孔雀園經中明、大林村，不僅直通九族文化村，還能連接131線串連魚池街區及埔里鎮，縣府與魚池鄉公所...

彰化走讀藝術節實驗劇場鹿港登場 串聯景點移動式表演

彰化走讀藝術節實驗劇場今年是第二年，縣府甄選出饕餮劇集、日日製作舞團及狂夢藝術三個執行團隊將在鹿港小鎮演出，這次表演團隊...

前瞻計畫田尾怡心園改造工程爭議解套 今恢復動工

彰化縣億元工程「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」，停工年餘爭議不斷，今年5月20日終獲解決，新包商昨天申報恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。