前瞻計畫田尾怡心園改造工程爭議解套 今恢復動工

彰化縣億元工程「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」，停工年餘爭議不斷，今年5月20日終獲解決，新包商昨天申報恢復開工；縣政府城市暨觀光發展處處長王瑩琦今天表示，工期120個日曆天，預計今年年底完工。

田尾鄉第13、14屆鄉長也是現任縣議員劉淑芳，今天和城觀處人員勘察怡心園現況及新包商初步整理後的園區。

城觀處建設工程科長蔡詩愷說，「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」怡心園改造工程，因原包商對已施工的工程項目和金額有異議，向彰化地方法院聲請假扣押，法官裁定證據保全，經土木技師公會等專業團體鑑定，法官5月20日現勘怡心園，縣府、原包商等單位人員到場並達成共識，法官當場裁定解除證據保全。

蔡詩愷表示，怡心園改造工程停工已久，法官要求縣政府會同原包商點交先前已施做工程和進料，確認數量，未來工程由縣政府按照合約進行，新包商昨天申報重新動工，先進場清理雜草雜木，今天和百景園定步正式開工。

劉淑芳等人會勘現場時，田尾公路花園楊姓業者提出諸多質疑，包括拆除原有遊具改為雜草草地、廢除原有停車場，車位從500多個縮減約200個，以後遊客不好停車、怡心園北側廣場種樹太多，辦活動難以搭棚架等問題，劉淑芳要城觀處研議後向地方說明。

劉淑芳說，田尾公路花園商圈很多設施是她擔任鄉長時爭取的建設，希望怡心園改造工程復工後，縣府繼續支持經費，優化怡心園設施並增列主題性園區設置公共藝術與地景裝置、在開放草地廣場區建構各年齡層使用的共融遊具與體健設施，增進遊憩與生活功能，同時串聯百景園等特色景點，進一步為花卉苗木產業重鎮注入觀光發展與產業提升的新契機，讓「花的故鄉」田尾升級成為國際級的花都。

城觀處長王瑩琦說，縣政府動支後續經費4600多萬元建設怡心園，對原包商的應支付款項都交給法院判決，現在要做的是趕快進行後續工程，趕在年底前完工。

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程範圍包括怡心園、百景園，面積7.2公頃，前縣長魏明谷在任內向中央爭取補助，核定總經費1.28億元，縣政府2020年2月動工，預定2021年2月完工，卻因變更施工項目、更改設計內容，工程一再延宕，縣政府同年6月23日終止合約重新發包，9月2日重新發包，9月6日舉辦動工典禮，工期4個月，因原包商有異議聲請證據保全，全案暫停到前天。