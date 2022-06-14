天外天劇場全拆法院判無罪 時力質疑中市府放水？

台中「天外天劇場」歷經多年保存爭議，去年部分所有權人僱工全數拆除，被市府依違反建築法送辦，高等法院台中分院判決無罪。時力議員參選人徐小媚表示，市府處理違法施工明明可發出制止通知單，對天外天卻只是口頭勸導「擺明故意放水」

市府指出，部分所有權人去年1月8日開始拆除天外天劇場，都發局發現未取得拆除許可執照、擅自拆除，即依法裁罰1萬元後並勒令停工。事後發現來瑪公司擅自復工，派員會同員警制止，要求停工。檢察官認為來瑪公司負責人違反建築法第93條提起公訴。

徐小媚指出，台中市政府有63件依違反建築法第93條被起訴，市府對擅自復工的違建、違拆人，均發出兩張行政處分，宣達行政機關強制力的作法，SOP早就非常熟練。徐強烈質疑，市府怎會只有「會警勸導？」沒有任何書面紀錄或證據，不算達成第二張行政處分的要件。

徐小媚表示，天外天劇場遭拆除，老台中人不禁惋惜，執政者不懂保護文化資產，甚至不懂如何行政，只有「富市」卻沒有「文史」相關的局處長和市長不用負起「行政疏失」責任嗎？

市府表示，台中市天外天劇場2014年起，歷經相關文化資產審議會議決議，均未列入文化資產，文化部2020年間公告列為暫定古蹟，同年11月遭行政院以文化部作為於法不符，撤銷文化部的暫定古蹟公告。

市府指出，市府依法作為，並依法送辦，檢察官認為來瑪公司負責人違反建築法第93條規定提起公訴，但法院審理過程中，負責人表示未曾到現場，沒有積極證據可資證明違反建築法，法院判無罪。市府指出法院認定事實與都發局認知有差異，負責人行為實屬不當。

市府也說，天外天劇場拆除是縣市合併後第一起違法拆除建築物移送法辦的個案，本案涉文資保存、私有土地利用、建物耐震力不足及建物拆除等多面向問題，建築物拆除後雖無公共安全的疑慮，但未來該土地開發申請建造執照仍須補辦拆除執照，交代拆除後營建廢棄物及土石方流向，市府將把關理建築物拆除行為。