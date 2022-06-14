影／彰化多重障礙者年老悲歌 獨居老屋變「樹屋」

彰化縣埔心鄉陳姓低收入戶罹患多重身心障礙疾病，居家環境髒亂之外，屋頂還長出大榕樹，長期漏水，成了名副其實「樹屋」，衡山社福基金會彰化行善會志工今天前往修繕，至少3天砍樹和清除屋內垃圾，如果天氣晴朗適合施工，最快一周後可讓老屋煥然一新。

陳姓低收入戶57歲，獨居，因居家環境嚴重不良，村長陳有在通報台中市私立衡山社會福利基金會協助改善。今天衡山社福基金會彰化行善團副總團長黃旗旺帶領他公司的3名員工，到陳宅砍除屋頂的榕樹，全面清除屋內老舊雜物。

榕樹的根部橫向延伸「抓住」房屋，沒向下穿入水泥瓦長進屋內，志工先上屋頂砍除部分枝幹，減輕房屋承受的重量，並了解樹根對屋頂的破壞程度，初步勘察幾乎受損，必須換掉屋瓦改鋪金屬彩色浪板。

「掀開床板，什麼小動物都有。」黃旗旺公司的工程師傅陳進源說，老鼠四處逃竄，「數以千隻」蟑螂到處爬，螞蟻鑽動，他和另外兩名師傅會清出所有發霉、破損等不堪用的器物請埔心鄉清潔隊協助處理。

黃旗旺說，陳姓男子從小到現在都住在這幢瓦頂房屋，父母雙亡、同胞手足搬走，陳男獨居多年，不會整理房子，屋內堆滿吃過的便當盒等廢棄物，數年前鄉公所接獲他的鄰居通報，清潔隊代為清除堆到戶外的垃圾。