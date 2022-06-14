中市訂校園午餐用國產肉 政院判無效 議員怒批又雙標

台中市議會通過「台中市學校午餐自治條例」規定學校午餐須使用國產肉及製品，但行政院6月9日函市府不可指定肉品來源，條例部分內容無效。議會國民黨團指出，教育部可以規定午餐材料三章一Q，須用國產肉，台中市訂自治條例「為兒童食安加嚴把關錯了嗎？」

台中市議會國民黨團今召開「校園食安不能打折」記者會，黨團成員半數。書記長吳瓊華指出，議會要求市府自治條例參考教育部的契約範本，規定業者使用國產品。沒想到行政院粗暴函示相關條文無效，無疑是為萊豬進校園開大門「愛用國貨難道不對嗎？」

執行長黃健豪指出，教育部要求各校午餐合約規範，要求一定要使用國產品，不然就記點、開罰。他想不通台中市的自治條例卻被宣告無效？行政院要向市民說清楚「學校到底要不要強制要求用國產豬肉」還是行政院準備開放校園使用非國產豬肉呢？

議員李中提案修改「台中市學校午餐自治條例」要求加入禁用萊劑與不准用肉製加工品。他說，去年黨團議員共同連署，此案送進法規委員會時，民進黨議員認為禁用加工品茲事體大，國產豬肉已禁用萊劑，且國產豬肉較被接受，折衷條文寫「限用國產豬肉」即可，行政院是推翻藍綠議員的共識。保護學童難道錯了嗎？請中央懸崖勒馬，不要逼我們的學童吃可能含有萊劑食品。

議員陳政顯說，中央政府執政就是要民眾自求多福，本來有毒的萊豬就不應該讓民眾吃，現在連學童食安都棄守，呼籲綠營議員請中央政府不要再惡搞。

張廖乃綸與張瀞分議員表示，教育部2020年修訂外訂盒餐契約範本，並要求全國縣市全面換約，台中市當時也都換約成功，如果廠商沒有使用國產就會違規，現在行政院卻又來函說違憲，這合約究竟要不要遵守？孩童健康不能打折，請教育部一定要硬起來、堅決表態。

朱暖英與陳本添說，學術研究指出，萊劑肉品嚴重影響孩童健康，市府貼近民意，行政院就宣告違憲，地方比中央嚴謹難道有錯嗎？用政治手段剝奪地方自治的權利，到底要荒唐到什麼時候？

劉士州說，跳傘有主傘、副傘，教育部採購契約3章1Q是主傘，台中市自治條例就是副傘，相輔相成。不要連學童校園營養午餐都要搞綠色可以、藍色不可以的雙標。

楊正中說，台中市為了保護學童營養午餐安全，免於吃到含有萊克多巴胺的豬肉，所以修訂自治條例，沒想到竟落得和管制生煤、食安自治條例一樣的下場，中央集權惡搞法制。當教育部用3章1Q要求廠商使用國產豬肉且領有補助時，難不成這也都違憲了？行政院有義務向家長與國人交代清楚。

台中市議會國民黨團今日召開「校園食安不能打折」記者會，到場議員有吳瓊華、陳政顯、陳成添、劉士州、羅永珍、朱暖英、張廖乃綸、羅廷瑋、張瀞分、黃健豪、李中、陳本添、冉齡軒、陳文政、李榮鴻、黃仁、楊正中人17人到場，過黨團半數。