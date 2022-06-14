睽違14年！國6再有體育賽事 埔里跑上高速公路

南投Puli Power山城派對馬拉松曾票選認證為國內十大好評賽事，在指標性運動網站獲高評價，甚至擠下田中馬、萬金馬等經典賽，而因疫連2年停辦的「埔里跑」今年10月復辦，還將跑上國道6號，也是睽違14年再有運動賽事上國6。

埔里公所指出，6年多前首辦「埔里跑」山城馬就在指標性運動網站「運動筆記」拿下4.7分，第2屆分數更擠下田中馬、萬金馬等經典賽奪冠，第3、4屆仍有4.9、4.7分的高分，曾列國內十大好評賽事，受跑友肯定，但近2年因疫停辦。

而原本固定在每年3月第2個周日舉行的「埔里跑」，今年規劃復辦，未料本土疫情又升溫，且考量夏季炎熱，評估後決定延期至10月16日（日）登場，並從明天（15日）起開放報名。

公所表示，第7屆「埔里跑」山城馬主題是「七勢回歸」，活動分為今年活動分為筊白美腿組（全馬）、玫瑰馨香組（半馬）、百里飄香組（挑戰組12km）、甘蔗甜甜組（親子組3.5km），各組1500名，預計接受6000人報名。

相較於往年賽事，今年重新調整「埔里跑」賽道，起、終點改在全新開發開放參觀的「埔里福興溫泉區」，更向高速公路局申請獲准跑上國道6號，活動當天國道6號埔里段（愛蘭交流道至終點）將封閉，讓跑友在國6高架路段暢快奔跑。