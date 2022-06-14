神岡堤南路、國一橋下遇雨則淹 中市府允諾改善

梅雨季強降雨不斷，台中神岡區堤南路、國道一號下方路段積水不退，屢傳行經車輛拋錨事故；立委楊瓊瓔、市議員羅永珍獲報後，今早邀集相關單位會勘，中市養工處允諾一周內完成邊溝清淤，並重新檢討整體水路狀況。

台中神岡區堤南路、國一中山高速公路橋下路段遇雨即淹，近期遇上梅雨季，時有強降雨，經常發生車輛拋錨狀況；台中豐洲科技工業園區廠商協進會向民代反映，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早邀集相關單位到場會勘，商討解決方案。

台中市豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇表示，堤南路與國道一號高速公路橋下的路段，地勢較低漥，時常僅需下雨約一小時，堤南路即淹水，小車根本過不去會拋錨，自己也曾因此「著車」；水利署第三河川局建議，在颱風、豪大雨前預佈小型抽水機應急。

市議員羅永珍認為應整體檢討改善，須將水導引至大甲溪下游才能一勞永逸。中市養工處山線工程隊隊長陳漢生坦言，該路段受制於國道1號，地勢較低，降雨較易積水，之前曾清淤數次，大多為細沙，建議控制鄰近砂石場的汙染物來源，並派員定期清淤，維持通水斷面，後續檢討水路評估施作重力或動力排水。

立委楊瓊瓔要求養工處，一周內完成邊溝內的砂石清淤，並畫設水位警示，進一步研議重力或動力排水改善方案；附近砂石業者洗選砂石排水與平日堆積，請經發局確實輔導業者，做好各項防護措施，以免砂石隨雨水流入堤南路邊溝，影響排水斷面。