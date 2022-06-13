台中溪西8座電塔居民疑慮深 時力：要求台電評估地下化
台中市南屯區筏子溪以西有8座高壓電塔，其中人口快速成長的文山里就有兩座，鄰近大樓居民考量輸配電安全、健康等因素。立委陳椒華邀相關單位會勘，台電會進行電塔地下化評估，市府表示配合取得用地。
陳椒華指出，南屯區筏子溪以西區域人口已快速發展，8座高壓電塔成為居民隱憂，台中服務處多次接到民眾陳情，要幾個單位希望取得共識解決。
文山里里長何中信說明，居民認為電塔對環境安全、居住安全影響很大，希望台電儘速推動地下化。
春社里里長李志洋強調，過去就有農民反映對電塔的疑慮，如今重劃過後，民眾多次反映高壓電塔有礙市容，希望市府、台電能加速評估地下化工程。
時力台中服務處主任吳佩芸補充，筏子溪以東輸配電設施在10幾年前地下化，但溪西地區8座高壓電塔地下化卻連基本的下地規劃及期程等都遙遙無期。
台電副處長梁明福指出，高壓電塔地下化比遷移難度低，但仍須克服許多困難。台電會依據相關營業規章進一步評估此8座高壓電塔地下化的各式方案，並強調未來市府若規劃進行附近土地的重劃，台電一定會配合。
台中市政府經發局科長鄭錫禧補充，在技術面及法規面的前提上，若有涉及都市計畫變更程序，甚至在用地取得的部分，這點須台電嚴謹評估，市府亦會全力配合。
陳椒華要求台電確實啟動161kV中市～精科8座電塔地下化的可行性評估，地下化規劃工作及後續相關可能的下地路線方案，包含潛盾施工方法等，無須等重劃才尋求可行方案，並請台電擬定期程，2個月內提出相關報告。
吳佩芸強調會勘只是第一步，高壓電塔地下化工程後續，時力將透過質詢、預算提案及召開協調會議等方式來持續推
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