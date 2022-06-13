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摸乳巷止步！ 彰化縣二水登廟步道修繕 全線封閉施工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二水登廟步道即日起到10月31日全線封閉修繕，步道中的摸乳巷、賞猿台都暫不開放。圖／參山處提供
彰化縣二水登廟步道即日起到10月31日全線封閉修繕，步道中的摸乳巷、賞猿台都暫不開放。圖／參山處提供

彰化縣二水登廟步道即日起到10月31日全線封閉修繕，交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資1300萬元將進行鋼構棧道等工程，參山處表示，步道中的摸乳巷、賞猿台都暫不開放，請遊客勿進入，以維護安全。

參山處處長曹忠猷說，二水登廟步道除了接近摸乳巷路段較為陡峭外，其餘路段是坡度平緩的柏油路，適合大眾登山健行，為增添視野豐富性，將停用多年的舊步道路基上，將打入結實鋼構棧道，再鋪上厚實木板架，和摸乳巷走出來的小徑步道相連，形成一個來往迴圈，未來完工後，將更增加遊客踏青旅遊的樂趣，也讓步道更安全。

此次施工點靠近受天宮入口處約600公尺，此段步道過去因影響林務局水壩工程而拆除停用，民眾來往只能走通往摸乳巷的步道，單線來回。此次參山處在不影響水壩設施下，微調停用步道路線，打造全長約70公尺步道，和摸乳巷步道形成一個迴圈，以後來回可以走不一樣的路線，欣賞不同的山光美景。

二水鄉連接松柏嶺受天宮登廟步道又稱豐柏生態步道，早期是彰化縣二水鄉通往南投名間鄉松柏嶺的人行通商步道，現為二水通往受天宮的登山步道。步道全長1.8公里，單程步行約50分鐘，沿途有豐富動植物生態及詳細解說牌，賞猿台附近偶有成群獼猴，臥雲橋視野最佳，是熱門戶外教學打卡點。

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