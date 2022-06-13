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悶壞了！田中馬拉松今年2.9萬人抽籤 中籤率不到五成

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣最有人情味的田中馬拉松去年受疫情影響，僅舉辦線上馬拉松，今年11月實體馬拉松將再登場。聯合報系資料照片／記者林宛諭攝影
彰化縣最有人情味的田中馬拉松去年受疫情影響，僅舉辦線上馬拉松，今年11月實體馬拉松將再登場。聯合報系資料照片／記者林宛諭攝影

彰化縣知名田中馬拉松今年共有29072位選手登記抽籤，今天公佈中籤名單，今年開放16500人參賽，田中馬拉松總幹事鄭宗政說，受疫情影響，今年報名登記人數雖比疫情前少，但仍比開放名額多出一倍，顯見大家都悶壞了，非常期待能再開跑。

田中馬拉松將於11月13日舉辦，今年扣除保留給田中在地鄉親、公益名額後，還有13016個名額公開抽籤，今年中籤率44.77%。

鄭宗政說，疫情前登記參加選手約4萬人，今年登記不到3 萬人，的確因疫情的不確定性，登記人數減少，為了讓不能來參加實體馬拉松的選手也能共襄盛舉，今年仍延續去年創辦的線上路跑，仍有「雲端跑」，可報名參加，去年首辦線上路跑，還有日本、香港等海外選手報名，疫情期間雖不能實體參賽，但大家一起線上跑也能互相激勵。

鄭宗政說，最有人情味的田中馬打出知名度後，他們也希望能營造「運動小鎮」，讓活動不只有二日的馬拉松活動，而是希望能營造全年都有活動的運動熱區，讓小鎮成為跑步運動聖地。

今年除了田中馬和選手之夜「心田中音樂節」二日活動，為鼓勵親子一起路跑，8月7日還有3公里的爸趣迷你馬拉松，共850位名額，報名到6月30日截止。

另有台灣米倉田中馬拉松初半馬官方訓練營、水水訓練營，讓想要提升自己跑步實力、學習正確跑步方法，或是很想挑戰半馬、全馬，卻還沒自信可以上場者，可透過專業教練指導，讓自己跑步功力大增，訓練營包括二日先修課程，和長達13周的團練課程。

田中馬拉松初半馬官方訓練營、水水訓練營也吸引許多外縣市民眾參加，讓喜歡運動的民眾在教練指導下一起切磋，報名到6月20日，要有跑步基礎、可連續跑走一小時以上或已有10K以上路跑經驗，通過徵選後需繳交保證金 5000 元，學員完整參加完課程結訓後將退還保證金，可上網查詢資訊https://irunner.biji.co/Tianzhong2022

馬拉松 疫情 路跑

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