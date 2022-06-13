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台中市3座兒運中心日均不到10人 市府：疫情致家長卻步

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員批台中市3座兒童運動中心用率低，運動局表示，因疫情與停課關係，暑假將推出主題課程與優惠，期吸引兒童來運動。圖／運動局提供
議員批台中市3座兒童運動中心用率低，運動局表示，因疫情與停課關係，暑假將推出主題課程與優惠，期吸引兒童來運動。圖／運動局提供

台中市政府2020年10月首座長春國民暨兒童運動中心正式營運，接著大里、潭子等陸續開張。議員指市府花費約14億打造3座兒童運動中心，但去年至今使用人次低，每日平均不到10名兒童使用，無法吸引小朋友，市府宣傳專為兒童打造、增加兒童運動為目標，相去甚遠「如果是民營單位，這些場館還能營運下去嗎？」

運動局長李昱叡表示，去年至今疫情持續威脅，兒童健康與防疫優先，且國運與兒運中心今年未因入場人數降低而減少營運時段和天數，即使營收均不如預期，仍堅持開放。李昱叡說不少市民對此表示肯定。

市議員何敏誠指出，3座兒童運動中心使用率低，根據運動局統計：兒童運動中心最大賣點「兒童專屬運動空間」

去年至今年5月24日，17月共4479人次使用，平均每天8.7人用到；大里國民暨兒童運動中心今年1至5月24日兒童運動空間共238人次，平均一天1.6名兒童捧場；潭子兒童運動中心同時間564人次，平均一天3.9名兒童。

何敏誠質疑，如果兒運中心如不是公有民營單位，一天不到10人使用，這個場館還可繼續營運嗎?他認為，這凸顯現有設施根本吸引不了兒童，市府宣傳專為兒童打造的運動中心，現況與目標相去甚遠。

另何敏誠認為，兒童體適能教室使用的價格不親民，坊間兒童運動館一堂課收費500-600不等，台中兒童運動中心一堂課收400-600元，只有試上期間250元，恐怕也是冷清的原因。

運動局長李昱叡指出，疫情期間，加上5歲前的兒童未打疫苗，5歲到11歲最近才完成接種，不斷停課、復課，家長多不願讓孩子到兒運中心，增加染疫機會。

3座兒運中心除設置兒童體適能、兒童律動等課程，可彈性運用游泳池、綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室等空間，另規劃多元、豐富的兒童運動課程，平日及暑假期推出主題課程及專屬活動，另有優惠。

針對兒童運動課程收費，經國民暨兒童運動中心營運團隊評估，多數兒課程規劃在假日，且每班6到10人小班制授課，依授課師資、教材等不同，約300元至600元不等，價格問題，見仁見智。

疫情 台中市

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